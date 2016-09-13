查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第7版 现场 ·广告 ·捡到钱包找失主却被误认为骗子 ·图文：8楼掉下一扇窗 砸穿4楼阳光房 ·店主通过远程监控喝退小偷 ·洒水车园博园内起火 ·搅拌车拉断高压线杆 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚 第11版 : 经济 第12版 : 教卫 第13版 : 养生 第14版 : 跑腿 第15版 : 健康咨询 第16版 : 中秋笔会 第17版 : 家庭百事 第18版 : 文娱 第19版 : 体育 第2版 : 要闻 第20版 : 时事 第3版 : 关注 第4版 : 人物 第5版 : 影像 第6版 : 评论 第7版 : 现场 第8版 : 福彩 第9版 : 法治 第封二版 : 专版 第封四版 : 专版 第封一版 : 专版 · 广告 · 捡到钱包找失主却被误认为骗子 · 图文：8楼掉下一扇窗 砸穿4楼 · 店主通过远程监控喝退小偷 · 洒水车园博园内起火 · 搅拌车拉断高压线杆 7 现场 2016.9.13 星期二 在家睡觉被手机警报惊醒 原来有人进店盗窃 店主通过远程监控喝退小偷 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者刘毅 李辉）昨日凌晨，两名小偷撬开青山一副食店行窃，不料被摄像头探测到，并通过连通的手机向店主报警。正在家中睡觉的店主被惊醒，对着手机大喊“抓小偷”，将两人吓跑。

49岁的高先生在青山区建设十路开副食批发店。为了防盗，他在店中装了网络摄像头，与手机连通。如果进了贼，摄像头会探测到，店中报警器和他的手机都会报警。摄像头还有扬声器和麦克风，他对着手机说话时，声音会通过扬声器传到店内。

昨日凌晨3时30分左右，高先生正在离店几百米的家中睡觉，突然被手机警报声惊醒。他赶紧打开手机，从店中监控画面里看到，两名男子正在将一条条香烟装到一个大口袋中。情急之下，高先生大喊“抓小偷”，店里的扬声器也响起，两名小偷吓了一跳，赶紧跑掉。

昨日下午，记者通过店里的监控录像看到，两个小偷头戴棒球帽，还用口罩蒙着脸，手上也都戴了手套。两人一个将柜台里的烟拿出来，另一个打开口袋装入。对店内的警报声，他们全然不顾，直到扬声器中传来“抓小偷”的声音，他们才迅速带着赃物逃走。整个行窃过程，持续约两三分钟。

高先生说，他赶到店内发现，卷闸门锁被撬开，被偷走了六七十条香烟，损失近2万元。“要不是通过摄像头及时发现并阻止，损失可能还要大！”高先生称，这种网络摄像头是他前两年从网上买的，花了两三百元钱。目前，红钢城派出所已介入调查。





