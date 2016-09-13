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7
现场
2016.9.13 星期二
在家睡觉被手机警报惊醒 原来有人进店盗窃
店主通过远程监控喝退小偷
楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者刘毅 李辉）昨日凌晨，两名小偷撬开青山一副食店行窃，不料被摄像头探测到，并通过连通的手机向店主报警。正在家中睡觉的店主被惊醒，对着手机大喊“抓小偷”，将两人吓跑。
49岁的高先生在青山区建设十路开副食批发店。为了防盗，他在店中装了网络摄像头，与手机连通。如果进了贼，摄像头会探测到，店中报警器和他的手机都会报警。摄像头还有扬声器和麦克风，他对着手机说话时，声音会通过扬声器传到店内。
昨日凌晨3时30分左右，高先生正在离店几百米的家中睡觉，突然被手机警报声惊醒。他赶紧打开手机，从店中监控画面里看到，两名男子正在将一条条香烟装到一个大口袋中。情急之下，高先生大喊“抓小偷”，店里的扬声器也响起，两名小偷吓了一跳，赶紧跑掉。
昨日下午，记者通过店里的监控录像看到，两个小偷头戴棒球帽，还用口罩蒙着脸，手上也都戴了手套。两人一个将柜台里的烟拿出来，另一个打开口袋装入。对店内的警报声，他们全然不顾，直到扬声器中传来“抓小偷”的声音，他们才迅速带着赃物逃走。整个行窃过程，持续约两三分钟。
高先生说，他赶到店内发现，卷闸门锁被撬开，被偷走了六七十条香烟，损失近2万元。“要不是通过摄像头及时发现并阻止，损失可能还要大！”高先生称，这种网络摄像头是他前两年从网上买的，花了两三百元钱。目前，红钢城派出所已介入调查。