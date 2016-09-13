查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第7版 现场 ·广告 ·捡到钱包找失主却被误认为骗子 ·图文：8楼掉下一扇窗 砸穿4楼阳光房 ·店主通过远程监控喝退小偷 ·洒水车园博园内起火 ·搅拌车拉断高压线杆 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚 第11版 : 经济 第12版 : 教卫 第13版 : 养生 第14版 : 跑腿 第15版 : 健康咨询 第16版 : 中秋笔会 第17版 : 家庭百事 第18版 : 文娱 第19版 : 体育 第2版 : 要闻 第20版 : 时事 第3版 : 关注 第4版 : 人物 第5版 : 影像 第6版 : 评论 第7版 : 现场 第8版 : 福彩 第9版 : 法治 第封二版 : 专版 第封四版 : 专版 第封一版 : 专版 · 广告 · 捡到钱包找失主却被误认为骗子 · 图文：8楼掉下一扇窗 砸穿4楼 · 店主通过远程监控喝退小偷 · 洒水车园博园内起火 · 搅拌车拉断高压线杆 7 现场 2016.9.13 星期二 图文：8楼掉下一扇窗 砸穿4楼阳光房 疑因窗户卡槽异物所致 幸未伤到人 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者张皓 曲严）“当时都被吓醒了！”昨日，沌口金色港湾小区住户赵先生心有余悸地说。前日深夜，一整扇窗从8楼坠落，将他家阳光房顶砸穿。

昨日上午，楚天都市报记者来到该小区2栋，看到4楼赵先生家的阳光房顶上，落有一整扇窗，房顶玻璃被砸出一个大窟窿（如图）。

赵先生介绍，前晚10时左右，他和妻儿已入睡，突然被一声巨响惊醒。他起来发现，阳光房的玻璃顶被这扇窗砸破，地面满是玻璃碴。幸运的是，窗户没有继续下坠，如果掉落到临街的商铺门口，有可能砸中行人。

8楼住户林先生告诉记者，这扇窗户来自他家卫生间，不是很好开关，平时很少碰它。前晚，他女友拉窗时，窗户突然脱槽坠落。事发后，他们赶紧找到四楼，还好没有伤到人，悬着的心才放下来。

“窗户怎么会整块脱槽坠落呢？太吓人了！”小区许多住户听闻此事后表示担忧：是不是窗户安装质量有问题？

小区物业主管姚经理说，房子刚交付使用不到2年，窗户没有质量问题。他们到林先生家查看，发现窗户卡槽内有很多异物，可能是装修时造成的，这才是事件的主要起因。

林先生表示，将赔偿赵先生家的损失。





