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 第7版 现场
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·图文：8楼掉下一扇窗 砸穿4楼阳光房
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楚天都市报电子版
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7 现场 2016.9.13 星期二
图文：8楼掉下一扇窗 砸穿4楼阳光房
疑因窗户卡槽异物所致 幸未伤到人
    楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者张皓 曲严）“当时都被吓醒了！”昨日，沌口金色港湾小区住户赵先生心有余悸地说。前日深夜，一整扇窗从8楼坠落，将他家阳光房顶砸穿。
    昨日上午，楚天都市报记者来到该小区2栋，看到4楼赵先生家的阳光房顶上，落有一整扇窗，房顶玻璃被砸出一个大窟窿（如图）。
    赵先生介绍，前晚10时左右，他和妻儿已入睡，突然被一声巨响惊醒。他起来发现，阳光房的玻璃顶被这扇窗砸破，地面满是玻璃碴。幸运的是，窗户没有继续下坠，如果掉落到临街的商铺门口，有可能砸中行人。
    8楼住户林先生告诉记者，这扇窗户来自他家卫生间，不是很好开关，平时很少碰它。前晚，他女友拉窗时，窗户突然脱槽坠落。事发后，他们赶紧找到四楼，还好没有伤到人，悬着的心才放下来。
    “窗户怎么会整块脱槽坠落呢？太吓人了！”小区许多住户听闻此事后表示担忧：是不是窗户安装质量有问题？
    小区物业主管姚经理说，房子刚交付使用不到2年，窗户没有质量问题。他们到林先生家查看，发现窗户卡槽内有很多异物，可能是装修时造成的，这才是事件的主要起因。
    林先生表示，将赔偿赵先生家的损失。


   