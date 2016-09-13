查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第7版 现场 ·广告 ·捡到钱包找失主却被误认为骗子 ·图文：8楼掉下一扇窗 砸穿4楼阳光房 ·店主通过远程监控喝退小偷 ·洒水车园博园内起火 ·搅拌车拉断高压线杆 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚 第11版 : 经济 第12版 : 教卫 第13版 : 养生 第14版 : 跑腿 第15版 : 健康咨询 第16版 : 中秋笔会 第17版 : 家庭百事 第18版 : 文娱 第19版 : 体育 第2版 : 要闻 第20版 : 时事 第3版 : 关注 第4版 : 人物 第5版 : 影像 第6版 : 评论 第7版 : 现场 第8版 : 福彩 第9版 : 法治 第封二版 : 专版 第封四版 : 专版 第封一版 : 专版 · 广告 · 捡到钱包找失主却被误认为骗子 · 图文：8楼掉下一扇窗 砸穿4楼 · 店主通过远程监控喝退小偷 · 洒水车园博园内起火 · 搅拌车拉断高压线杆 7 现场 2016.9.13 星期二 捡到钱包找失主却被误认为骗子 好心的环卫工不知所措 幸好失主很快回过神来 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者卢成汉 通讯员杜微波 刘进）昨日清晨，市民邹先生睡梦中接到钱包招领电话，以为是骗子，果断挂掉。可随后他发现钱包真的丢了，连忙回拨电话领取。

昨日清晨5时，61岁的洪山环卫工王原野在关山公园附近清扫时，捡到一只钱包。等候半小时不见失主来找，他和同事谈三慧、刘金红一起打开钱包，发现里面没有现金，只有驾驶证、身份证和多张银行卡，以及一张写有手机号的收据。身份证显示，失主姓邹。

“邹先生，您是否丢了钱包？”刘金红拨通手机，可没等她说完，对方就一把挂断了电话。难道对方不是失主？正当三人不知所措时，对方回了电话：“我的确是丢钱包了。”

6点半左右，邹先生赶到公园领回钱包。虽然里面的钱不见了，但证件和银行卡都还在，他不住地对环卫人员表示感谢：“你们都是好人！”

邹先生介绍，他并没发现钱包丢了，接到电话以为是骗子，所以就挂断了。后来回过神来，检查才发现钱包真的不见了。邹先生说，他的钱包里放有数千元现金，小偷可能将钱抽走后，将钱包扔下了。





