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 第7版 现场
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·图文：8楼掉下一扇窗 砸穿4楼阳光房
·店主通过远程监控喝退小偷
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楚天都市报电子版
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7 现场 2016.9.13 星期二
捡到钱包找失主却被误认为骗子
好心的环卫工不知所措 幸好失主很快回过神来
    楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者卢成汉 通讯员杜微波 刘进）昨日清晨，市民邹先生睡梦中接到钱包招领电话，以为是骗子，果断挂掉。可随后他发现钱包真的丢了，连忙回拨电话领取。
    昨日清晨5时，61岁的洪山环卫工王原野在关山公园附近清扫时，捡到一只钱包。等候半小时不见失主来找，他和同事谈三慧、刘金红一起打开钱包，发现里面没有现金，只有驾驶证、身份证和多张银行卡，以及一张写有手机号的收据。身份证显示，失主姓邹。
    “邹先生，您是否丢了钱包？”刘金红拨通手机，可没等她说完，对方就一把挂断了电话。难道对方不是失主？正当三人不知所措时，对方回了电话：“我的确是丢钱包了。”
    6点半左右，邹先生赶到公园领回钱包。虽然里面的钱不见了，但证件和银行卡都还在，他不住地对环卫人员表示感谢：“你们都是好人！”
    邹先生介绍，他并没发现钱包丢了，接到电话以为是骗子，所以就挂断了。后来回过神来，检查才发现钱包真的不见了。邹先生说，他的钱包里放有数千元现金，小偷可能将钱抽走后，将钱包扔下了。


   