查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第6版 评论 ·广告 ·赏月旅行赋中秋更多新意 ·图文：候车厅变商场不能见怪不怪 ·微观点 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚 第11版 : 经济 第12版 : 教卫 第13版 : 养生 第14版 : 跑腿 第15版 : 健康咨询 第16版 : 中秋笔会 第17版 : 家庭百事 第18版 : 文娱 第19版 : 体育 第2版 : 要闻 第20版 : 时事 第3版 : 关注 第4版 : 人物 第5版 : 影像 第6版 : 评论 第7版 : 现场 第8版 : 福彩 第9版 : 法治 第封二版 : 专版 第封四版 : 专版 第封一版 : 专版 · 广告 · 赏月旅行赋中秋更多新意 · 图文：候车厅变商场不能见怪不怪 · 微观点 6 评论 2016.9.13 星期二 微观点 楚天都市报讯 老师上课，带母亲到教室，是家里的一种特殊情况。我母子相依为命多年，母亲患老年痴呆症，只认识自己儿子。好好善待自己母亲，并不是我的负担，而是做儿子的本分。

——日前，一条贵州大学老师带着年迈母亲上课的微博引发了网友热议。带母亲到教室上课的胡鸣老师坦言，他没有想到人们会为此点赞，后来又觉得点赞是很正常的事情，人们点赞的不是他本人，而是人格化的所有中华孝子



大街上这么多的“无抵押贷款”公司，很多干的就是高利贷+暴力讨债的勾当。这种“债务”显然不能由民事法庭来解决，而是需要公安、工商、金融、房地等多部门协力，彻底铲除掉“灰色小贷”的产业链。

——日前，上海警方破获“无抵押贷款”骗局，有市民借款6万元，两个月后欠款金额竟然变成了40余万，对此有媒体发出上述评议



孩子们从小被送去培优班，幼儿园学小学，小学学中学，中学学大学，到了大学再来教孩子不能打架。

——多年奔走大学、中学讲坛的中国科学院院士杨叔子，日前谈到教育的错位，学校和家长眼中盯着的都是北大、清华，是上重点大学，却不注重人格的培养，“要先育人，后制器”，两者相辅相成，缺一不可



弱碱性水、酸碱体质等概念没有足够的科学依据。

——弱碱性水有利于健康的说法一直流传，近日，一条检测市面二十几种瓶装水PH值的文章再次刷遍朋友圈。北京公众健康饮用水研究所常务所长赵飞虹表示，水的酸碱度不是衡量水质好坏的指标



一些“艺术作品”成了权力的“代金券”，也表明不轨的权力寻求变现是种必然；通过哪种“代金券”变现，则是偶然。

——近年来公布的官员贪腐案中，涉及书法、字画、古董等风雅作品的数量有所增多，《新京报》对此发表上述观点





