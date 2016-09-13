查看本版大图
上一版
下一版
版面概览
第6版 评论
·广告
·赏月旅行赋中秋更多新意
·图文：候车厅变商场不能见怪不怪
·微观点
数字报首页
-
本期首页
-
多媒体版
-
离线阅读
-
退出
版面导航
标题导航
报纸订阅
在线投稿
在线调查
第1版 : 要闻
第10版 : 荆楚
第11版 : 经济
第12版 : 教卫
第13版 : 养生
第14版 : 跑腿
第15版 : 健康咨询
第16版 : 中秋笔会
第17版 : 家庭百事
第18版 : 文娱
第19版 : 体育
第2版 : 要闻
第20版 : 时事
第3版 : 关注
第4版 : 人物
第5版 : 影像
第6版 : 评论
第7版 : 现场
第8版 : 福彩
第9版 : 法治
第封二版 : 专版
第封四版 : 专版
第封一版 : 专版
·
广告
·
赏月旅行赋中秋更多新意
·
图文：候车厅变商场不能见怪不怪
·
微观点
6
评论
2016.9.13 星期二
微观点
楚天都市报讯 老师上课，带母亲到教室，是家里的一种特殊情况。我母子相依为命多年，母亲患老年痴呆症，只认识自己儿子。好好善待自己母亲，并不是我的负担，而是做儿子的本分。
——日前，一条贵州大学老师带着年迈母亲上课的微博引发了网友热议。带母亲到教室上课的胡鸣老师坦言，他没有想到人们会为此点赞，后来又觉得点赞是很正常的事情，人们点赞的不是他本人，而是人格化的所有中华孝子
大街上这么多的“无抵押贷款”公司，很多干的就是高利贷+暴力讨债的勾当。这种“债务”显然不能由民事法庭来解决，而是需要公安、工商、金融、房地等多部门协力，彻底铲除掉“灰色小贷”的产业链。
——日前，上海警方破获“无抵押贷款”骗局，有市民借款6万元，两个月后欠款金额竟然变成了40余万，对此有媒体发出上述评议
孩子们从小被送去培优班，幼儿园学小学，小学学中学，中学学大学，到了大学再来教孩子不能打架。
——多年奔走大学、中学讲坛的中国科学院院士杨叔子，日前谈到教育的错位，学校和家长眼中盯着的都是北大、清华，是上重点大学，却不注重人格的培养，“要先育人，后制器”，两者相辅相成，缺一不可
弱碱性水、酸碱体质等概念没有足够的科学依据。
——弱碱性水有利于健康的说法一直流传，近日，一条检测市面二十几种瓶装水PH值的文章再次刷遍朋友圈。北京公众健康饮用水研究所常务所长赵飞虹表示，水的酸碱度不是衡量水质好坏的指标
一些“艺术作品”成了权力的“代金券”，也表明不轨的权力寻求变现是种必然；通过哪种“代金券”变现，则是偶然。
——近年来公布的官员贪腐案中，涉及书法、字画、古董等风雅作品的数量有所增多，《新京报》对此发表上述观点