查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第6版 评论 ·广告 ·赏月旅行赋中秋更多新意 ·图文：候车厅变商场不能见怪不怪 ·微观点 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚 第11版 : 经济 第12版 : 教卫 第13版 : 养生 第14版 : 跑腿 第15版 : 健康咨询 第16版 : 中秋笔会 第17版 : 家庭百事 第18版 : 文娱 第19版 : 体育 第2版 : 要闻 第20版 : 时事 第3版 : 关注 第4版 : 人物 第5版 : 影像 第6版 : 评论 第7版 : 现场 第8版 : 福彩 第9版 : 法治 第封二版 : 专版 第封四版 : 专版 第封一版 : 专版 · 广告 · 赏月旅行赋中秋更多新意 · 图文：候车厅变商场不能见怪不怪 · 微观点 6 评论 2016.9.13 星期二 图文：候车厅变商场不能见怪不怪 楚天都市报讯 楚天都市报评论员徐汉雄



建站之初，号称5000个座位、可容纳万余名旅客同时候车的北京南站，最近三四年，衣食住行各类商铺已经从车站外围“入侵”到了车站的心脏地带，让旅客难有立锥之地，显得拥挤不堪。（9月12日《新京报》）



这些商铺共达88家，将候车厅变身“商业街”，旅客在中间穿行，仿佛穿越“迷宫”一样。这种怪事，当然是利益使然，因为车站客流多，商机大，商铺想方设法要挤进来。据说，同样一家店，在一般的商场每月利润只有几万元，但在南站可达到数十万元。

这种现象比较普遍，不仅是北京南站，各地的火车站内，都设有各类商铺，确实为旅客带来了服务上的便利，只要不影响旅客的候车，都无可厚非。但一些商铺的经营又是变味的，高价宰客屡被报道，还有的不允许卖方便面，或在列车内只提供天价盒饭。无论是哪种情形，都是在这块垄断的区域内，最大限度榨取来自旅客的高额利润，也是挤占旅客的权利空间，车站方过度追求商业利益，有违车站的公共属性。

这显然是一种错位的关系。车站的功能，首先是服务旅客的进出，以方便进站乘车与出行为本。提供衣食住行最多是一项附属功能，或是一种便民服务，也应是以旅客感到便利为宗旨。管它是南站、北站、东站、西站，都应遵循这样的原则，不可本末倒置。

车站的公共属性，决定了须以公共利益优先，听任商业利益肆意扩张，将旅客的权益挤得逼仄不堪，是一种不正常的现象，应得到遏制与纠偏。不管是哪个地方的火车站，都不可见利忘义，或对此见怪不怪。而解决问题，还需车站自己审时度势，增强服务意识，顺应时代潮流而为。将一己私利建在损害旅客利益的基础之上，终究不是长久之计。



声音



网友“斯涵涵”：我国《铁路旅客车站建筑设计规范》当中明确规定，普通候车室当中，每人使用面积不应小于1.1㎡。而事实是，北京南站在日常客流高峰期，不仅无法达到候车使用面积1.1平方米的标准，更令旅客安全隐患重重。车站通过商业开发来补贴运营成本可以理解，但要坚持为旅客服务的思路。

网友“樊树林”：火车站是一扇城市文明的窗口，服务水平决定着旅客对一座城市的第一印象，无论如何，都应把旅客利益放在首位，对过度商业化或者影响公共安全的问题车站，都应该进行彻底治理。





