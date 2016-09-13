查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第6版 评论 ·广告 ·赏月旅行赋中秋更多新意 ·图文：候车厅变商场不能见怪不怪 ·微观点 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚 第11版 : 经济 第12版 : 教卫 第13版 : 养生 第14版 : 跑腿 第15版 : 健康咨询 第16版 : 中秋笔会 第17版 : 家庭百事 第18版 : 文娱 第19版 : 体育 第2版 : 要闻 第20版 : 时事 第3版 : 关注 第4版 : 人物 第5版 : 影像 第6版 : 评论 第7版 : 现场 第8版 : 福彩 第9版 : 法治 第封二版 : 专版 第封四版 : 专版 第封一版 : 专版 · 广告 · 赏月旅行赋中秋更多新意 · 图文：候车厅变商场不能见怪不怪 · 微观点 6 评论 2016.9.13 星期二 赏月旅行赋中秋更多新意 楚天都市报讯 苑广阔



中秋小长假来临。随着大众旅游时代的来临，在这个以团圆、赏月为主题的传统节日里，旅行的元素被更多地融入进来，一股“旅行+赏月”的风潮正在兴起。（9月12日《深圳商报》）

中秋节年年都在过，过节的形式也相差无几，这难免让一些喜欢新鲜、喜欢创新的年轻人感到厌倦，乃至抱怨“节味”越来越淡。边旅行边赏月，无疑是换个方式过中秋。

有人说，反正月亮只有一个，在哪里看不都一样吗？其实还真不一样。比如你所居住生活的地方，中秋节可能正逢阴雨天气，自然难以见到月亮；再比如随着城市雾霾、光污染越来越严重，天空的星星变得越来越稀疏，月亮变得越来越朦胧，而如果到了一个宁静的乡村，则是真正的星满天、月儿圆，带给人的感受是完全不一样的。

随着中秋节的到来，很多景区景点也纷纷公布了属于自己的“最佳赏月地点”，吸引游客前来。更有甚者，一些航空公司还推出了“赏月航班”，让旅客在乘坐航班的过程中透过舷窗来一个高空揽月，也受到了很多年轻人的青睐。追求新鲜感是人的天性，尽管我们看到的是同一个月亮，但是因为赏月地点的不同，带给我们的却是不同以往的新鲜感。

赏月旅行在赋予传统节日更多新意的同时，也激发出了我们对传统文化新的看法与体验。由于经济条件和其他个人因素的影响，有人坐飞机出国去看“外国的月亮”，有人坐动车去国内其他地方看他乡的月亮，也有人自驾游到城市周边地区，去看乡村的月亮，但不管怎么样，我们对中秋佳节都有了新的过法和新的体验，也让传承千年的中秋佳节焕发出新的活力。





