查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第5版 影像 ·图文：寒门姐妹花 笑靥绽芳华 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚 第11版 : 经济 第12版 : 教卫 第13版 : 养生 第14版 : 跑腿 第15版 : 健康咨询 第16版 : 中秋笔会 第17版 : 家庭百事 第18版 : 文娱 第19版 : 体育 第2版 : 要闻 第20版 : 时事 第3版 : 关注 第4版 : 人物 第5版 : 影像 第6版 : 评论 第7版 : 现场 第8版 : 福彩 第9版 : 法治 第封二版 : 专版 第封四版 : 专版 第封一版 : 专版 · 图文：寒门姐妹花 笑靥绽芳华 5 影像 2016.9.13 星期二 “十七助”伸援手 双胞胎上大学 图文：寒门姐妹花 笑靥绽芳华 楚天都市报讯 图为：铺好床铺，沈芬(左)、沈芳开心地笑了

图为：一家人在租住的房子里收拾行李

图为：迎新站台前办入学手续

图为：姐妹一起走进宿舍



楚天都市报记者简俊晖 摄影：楚天都市报记者萧颢



9月12日清晨，秋日的朝阳穿过硚口长堤街密密麻麻的老街巷，斑驳地洒向狭窄的汉中西街。

49岁的沈明学拖着病体，两手各提一个大蛇皮袋，吃力地沿着弯曲的巷子走着。双胞胎女儿沈芬、沈芳跟在他身后，各拖着一口行李箱，脸上透着一股兴奋。这一天，是本报“十七助”活动曾报道并资助过的双胞胎姐妹花沈芬、沈芳（本报7月15日、8月25日曾报道），去武汉科技大学城市学院报到的日子。高考完后，姐妹俩考上同一所大学，她们决定同时填报护理专业，“父亲身体不好，我们学医后可以多照顾他。”姐姐沈芬说。

两天前的9月10日，是沈芬、沈芳19岁的生日，但家里没有为孩子们举行任何庆祝仪式，姐妹俩继续在母亲上班的酒店里打工，希望多给自己挣一点学费。此前，经本报“十七助”活动牵线搭桥，姐妹俩已分别领取助学金。“感谢社会上好心人对我们的资助和关心，我们也要通过自己的努力，多赚取学费和生活费，不让父母太操心。”姐妹俩懂事地说。

老家在黄陂，跟随打工的父母来汉租住十余年，姐妹俩在街坊们眼里，都非常乖巧、懂事。“这家人过得很苦，孩子们早上喝一碗稀饭就出门。”街坊李先生说，知道姐妹俩同时考上大学，左邻右舍都为她们高兴。

接到通知书后，姐妹俩在打工之余，开始慢慢整理自己的行李。清洗衣物，晾晒被褥，整理文具，很快，两个大蛇皮袋就装满了。“垫絮、被子、枕头、毯子全部是旧的，只有床单和被套是新买的。”沈明学感觉有点对不起女儿。

姐妹俩唯一的“奢侈品”，是在网上淘的旅行包，各买了一个。

12日上午10时许，穿过校园，姐妹俩终于在熙熙攘攘的人潮里找到了医学部的迎新站。办手续的同学已排起长龙，姐姐沈芬略显紧张地观望着，妹妹已经跟同时考进这所学校的高中同学发起短信：“快来找我啊，医学部迎新站。”

报名环节遇到了点小麻烦，她们还差一些手续。这时，妹妹沈芳倒显得像个小大人，她让姐姐看护行李，自己很快找到老师，反映情况。由于情况特殊，老师联系上医学部负责人，最终决定特事特办，先让姐妹俩住进同一间宿舍，手续问题再慢慢处理。

到了宿舍，姐姐表现得更像个大人了。她先拿出抹布，交代妹妹先把铺板擦干净，再铺上旧报纸，然后才依次铺上垫絮、床单、被窝等。很快，姐妹俩熟练而麻利地打扫完清洁，铺好床铺。沈明学说，平时是妹妹主外，姐姐主内，希望她们今后能互相学到对方的优点。

报名过程中，辅导员周清梅一直关注着她们。周老师说，看得出来这对双胞胎姐妹花很懂事，希望她们在校园能度过美好的四年时光。





