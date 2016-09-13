查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第4版 人物 ·武汉消防教您:“五招”杜绝办公室火灾隐患 ·图文：87岁仍持放大镜为学生编资料 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚 第11版 : 经济 第12版 : 教卫 第13版 : 养生 第14版 : 跑腿 第15版 : 健康咨询 第16版 : 中秋笔会 第17版 : 家庭百事 第18版 : 文娱 第19版 : 体育 第2版 : 要闻 第20版 : 时事 第3版 : 关注 第4版 : 人物 第5版 : 影像 第6版 : 评论 第7版 : 现场 第8版 : 福彩 第9版 : 法治 第封二版 : 专版 第封四版 : 专版 第封一版 : 专版 · 武汉消防教您:“五招”杜绝办公 · 图文：87岁仍持放大镜为学生编 4 人物 2016.9.13 星期二 武汉消防教您:“五招”杜绝办公室火灾隐患 楚天都市报讯 办公室是人员集中的公共场所，人员流动大，如今办公室内还有：空调、饮水机、电脑、打印机、碎纸机等许多电器，容易产生消防安全隐患，这些电器在给我们带来方便的同时，如果使用不当，也会埋下火灾隐患，稍有不慎极易引发火灾事故。如何预防办公室火灾呢？在此，武汉市消防局提醒广大上班族们，办公室火灾的预防一定要注意以下5个要点：

1.因为办公室电器多为插座供电，因此应注意：一个插座不要带太多电器，因为插头插座接触部位电流过大，会引起发热、接触不良，如果温度过高，就容易引起火灾。

2.还要注意，不能只使用办公室里固定的几个插座，而应该将负荷匀一下，这样可以有效避免某一部分插座加速老化，失效现象的发生。

3.便携式电器一般体积小，散热性差，因此使用时要注意把盖布掀开，方便散热，同时还应与易燃物保持一定距离，以预防火灾的发生。

4.智能电器的电源管理，最好设成省电模式，不用时自动进入“休眠”状态，降低功耗，减小发热量;不用的电器设备还应及时关闭电源，不要长时间待机，否则会对设备的使用寿命造成一定影响，还会增加火灾发生的几率。

5.在下班时，应注意及时关闭办公室所有设备电源，以免深夜里，用电负荷减少，电压升高，击穿电器薄弱元件，引起火灾。





