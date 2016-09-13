查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第3版 关注 ·湖北全域纳入长江经济带规划 ·长江经济带建设带来五大利好 ·广告 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚 第11版 : 经济 第12版 : 教卫 第13版 : 养生 第14版 : 跑腿 第15版 : 健康咨询 第16版 : 中秋笔会 第17版 : 家庭百事 第18版 : 文娱 第19版 : 体育 第2版 : 要闻 第20版 : 时事 第3版 : 关注 第4版 : 人物 第5版 : 影像 第6版 : 评论 第7版 : 现场 第8版 : 福彩 第9版 : 法治 第封二版 : 专版 第封四版 : 专版 第封一版 : 专版 · 湖北全域纳入长江经济带规划 · 长江经济带建设带来五大利好 · 广告 3 关注 2016.9.13 星期二 长江经济带建设带来五大利好 楚天都市报讯 楚天都市报记者胡勇谋 通讯员胡志东 实习生甘芸



长江贯穿湖北8个市州。湖北长江沿线的人口和经济总量占全省60%左右，在长江经济带建设中有独特优势和地位。因此，国家实施长江经济带战略，是湖北当前最现实、最直接、最受益的机遇。

昨日，省发改委长江经济带处处长常贤波说，我省在长江经济带建设中责任重大、地位突出，《纲要》中涉及湖北元素较多，单独提到我省或需要我省重点解决的目标任务包括五大方面，这些对我省的经济发展和民生改善都是利好。



1.生态

保护一江清水

建设绿色廊道



《纲要》明确提出，划定生态保护红线、水资源开发利用红线和水功能区限制纳污红线，推动协同治理，严格保护一江清水，努力建成上中下游相协调、人与自然相和谐的绿色生态廊道。

涉及我省的主要有：治理工业污染，深入开展长江、汉江和清江总磷污染防治；治理农业面源污染，在江汉平原重要湖泊、南水北调水源地以县为单位，开展农村环境集中连片综合整治，实施重金属污染土壤修复与治理工程。强化长江、汉江等河道周边畜禽禁养区管理。加强沿江森林保护，积极推进神农架国家公园试点，以三峡库区、汉江水系、丹江口水库等区域为重点，大力营造防护林体系，实施新一轮退耕还林还草工程。推进武陵山、大别山、汉江流域等生态补偿试点。推进十堰、宜昌、黄石、荆州生态文明先行示范区建设。推进汉江、清江、府河、京山河等支流污染治理等。

同时，我省将继续推进长江非法码头等专项整治，推进沿江重化工及造纸行业专项整治。



2.交通

畅通黄金水道

构筑高铁枢纽



《纲要》明确提出，要着力推进长江水脉畅通，把长江全流域打造成黄金水道；率先建成综合立体交通走廊，增强对长江经济带发展的战略支撑力。

涉及我省的主要有：港航方面，我省将加快推进长江中游“645”深水航道整治与疏浚工程，和汉江高等级航道建设等，着力提升黄金水道功能。加快武汉长江航运中心建设。铁路方面，加快推进沿江高铁、武汉至九江、武汉至西安等客运干线铁路，建设高铁枢纽。此外，还要积极推进蒙华铁路建设，研究建设恩施至黔江等铁路和重庆至宜昌货运铁路。公路方面，以湘鄂界至慈利、来凤至咸丰、建始至恩施等为重点，推进高速公路建设。航空方面，实施武汉、襄阳机场扩建工程，以湖北国际物流枢纽机场、荆州机场等为重点，完善航空运输网络，积极发展通用航空。建设湖北潜江黄场等地下储气库等。



3.产业升级

建设创新高地

承接产业转移



创新驱动，是推动长江经济带产业转型升级的重要引擎。要牢牢把握全球新一轮科技革命和产业变革机遇，大力实施创新驱动发展战略，加快推进产业转型升级，形成集聚度高、国际竞争力强的现代产业走廊。

涉及我省的主要有：一是建设创新示范高地。推进武汉等全面创新改革试验，继续加强武汉东湖等国家自主创新示范区及沿江国家级高新技术产业开发区建设。二是强化创新基础平台。在武汉等建立和完善一批创新成果转移转化中心、知识产权运营中心和产业专利联盟。推动湖北等地建设集成电路、生物医药、光电子、轨道交通等重点领域产业技术创新联盟。三是加快推进武汉等下一代互联网示范城市建设。四是以荆州承接产业转移示范区为主体，加快承接产业转移。



4.城镇化

发挥武汉作用

提升带动功能



推进新型城镇化是长江经济带发展的重要任务之一。《纲要》围绕提高城镇化质量目标，提出了优化城镇化空间格局、推进农业转移人口市民化、加强新型城市建设等。

涉及我省的主要有：一是加快推进长江中游城市群建设。发挥武汉等超大城市引领作用，优化提升武汉城市圈辐射带动功能，建设放射状城际交通网。二是实施精准扶贫、精准脱贫，深入推进武陵山区、大别山区等集中连片特困地区扶贫攻坚。加快跨区域扶贫协作，继续做好三峡库区对口帮扶。



5.开放

打造经济高地

建内陆自贸区



《纲要》提出，要立足上中下游地区对外开放的不同基础和优势，因地制宜提升开放型经济发展水平，建立陆海统筹、东西双向对外开放格局。

涉及我省的主要有：一是与上海、重庆等地加强交流合作，打造武汉等内陆开放型经济高地。二是推进中上游地区与俄罗斯伏尔加河沿岸联邦区合作，提升与“一带一路”的战略互动。三是改善对外开放条件。建设湖北内陆自由贸易试验区，在黄石、荆州、宜昌等地设立综合保税区或保税物流园区等。四是充分发挥武汉城市圈等国家综合配套改革试验区的引领示范作用，加快推进先行先试。





