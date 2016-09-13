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湖北全域纳入长江经济带规划
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长江经济带建设带来五大利好
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2016.9.13 星期二
联东接西纽带 挺起长江之腰
湖北全域纳入长江经济带规划
楚天都市报讯 生态
保护一江清水
建设绿色廊道
交通
畅通黄金水道
构筑高铁枢纽
产业升级
推进创新改革
承接产业转移
城镇化
发挥武汉作用
提升带动功能
开放
打造经济高地
建内陆自贸区
楚天都市报讯（记者胡勇谋 通讯员胡志东 实习生甘芸）近日，国家发布了《长江经济带发展规划纲要》（以下简称《纲要》），如何看待湖北在长江经济带战略总体布局中的地位？昨日，湖北省社会科学院副院长秦尊文表示，湖北全域被纳入《纲要》，为湖北“建成支点、走在前列”提供了强有力的政策支持。
秦尊文介绍，早在1988年，湖北省就在全国率先提出发展长江经济带，时隔20年之后，又于2008年组建武汉新港，再次提出打造“黄金水道”。这两次动议，均是立足中部、放眼全国，希望拉近与长江下游发达地区间的发展差距。
省发改委相关人士介绍，《纲要》提出“一轴、两翼、三极、多点”的格局，与湖北关系重大。
从“一轴”角度讲，湖北流程1062公里，占长江干线通航里程约三分之一，是名副其实的长江之腰。我省将依托武汉、黄冈、黄石、鄂州、咸宁、荆州、宜昌、恩施等8市州沿江节点城市，构建沿江绿色发展轴。
从“两翼”角度讲，我省黄石、咸宁等城市在长江经济带南翼沪瑞运输通道上，武汉、黄冈、荆门、宜昌和恩施等地在北翼沪蓉运输通道上，有利于我省加快城市间交通互联互通，增强人口和产业集聚能力，夯实长江经济带发展基础。
从“三极”角度讲，长江中游城市群联东接西，是沟通长江三角洲城市群和成渝城市群的重要纽带。武汉是长江中游城市群的龙头城市，在长江中游地区发展中发挥着重要引擎作用，有利于促进三省之间的资源优势互补、产业分工协作，提升城市群综合竞争力和对外开放水平。
从“多点”角度讲，《纲要》将湖北全域纳入，为我省襄阳、十堰、随州等非沿江市州带来发展机遇，有利于各地以资源环境承载力为基础，发展优势产业，带动地区经济发展。