查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第2版 要闻 ·中秋国庆省纪委重申“十个严禁” ·图文：三峡水库启动第九次175米试验性蓄水 ·坚守新闻初心 担当历史使命 ·武汉与休斯敦结为友好交流城市 ·未满16岁者单独住宿旅馆须及时通知家长 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚 第11版 : 经济 第12版 : 教卫 第13版 : 养生 第14版 : 跑腿 第15版 : 健康咨询 第16版 : 中秋笔会 第17版 : 家庭百事 第18版 : 文娱 第19版 : 体育 第2版 : 要闻 第20版 : 时事 第3版 : 关注 第4版 : 人物 第5版 : 影像 第6版 : 评论 第7版 : 现场 第8版 : 福彩 第9版 : 法治 第封二版 : 专版 第封四版 : 专版 第封一版 : 专版 · 中秋国庆省纪委重申“十个严禁” · 图文：三峡水库启动第九次175 · 坚守新闻初心 担当历史使命 · 武汉与休斯敦结为友好交流城市 · 未满16岁者单独住宿旅馆须及时 2 要闻 2016.9.13 星期二 武汉与休斯敦结为友好交流城市 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者庞正 通讯员张珊妮 杨南希）美国休斯敦当地时间9月10日下午，武汉市和休斯敦市在美正式签订两市友好交流城市协议。

同日，湖北海外侨梦苑暨光谷休斯敦创新中心揭牌，是国务院侨办第一家海外侨梦苑，将建设、运营具有国际一流创新和产业转化能力的海外孵化器、离岸创新中心和知识产权转移平台。该中心将吸引优秀创新企业和高端人才入驻光谷，使美国的产品和创新成果直达光谷，也将成为美国企业登陆武汉光谷的重要跳板；帮助光谷企业在美国海外侨梦苑中设立技术创新中心或在美国设立办事机构，协助入驻企业开拓海外市场，为光谷企业走向世界搭建起有效的品牌与技术支撑平台。

此前，武汉市与日本大分市、美国匹兹堡、德国杜伊斯堡市、英国曼彻斯特市等22个城市缔结为国际友好城市，与日本神户市、美国亚特兰大市、美国硅谷摩根山市等70个城市缔结为国际友好交流城市。





