查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第2版 要闻 ·中秋国庆省纪委重申“十个严禁” ·图文：三峡水库启动第九次175米试验性蓄水 ·坚守新闻初心 担当历史使命 ·武汉与休斯敦结为友好交流城市 ·未满16岁者单独住宿旅馆须及时通知家长 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚 第11版 : 经济 第12版 : 教卫 第13版 : 养生 第14版 : 跑腿 第15版 : 健康咨询 第16版 : 中秋笔会 第17版 : 家庭百事 第18版 : 文娱 第19版 : 体育 第2版 : 要闻 第20版 : 时事 第3版 : 关注 第4版 : 人物 第5版 : 影像 第6版 : 评论 第7版 : 现场 第8版 : 福彩 第9版 : 法治 第封二版 : 专版 第封四版 : 专版 第封一版 : 专版 · 中秋国庆省纪委重申“十个严禁” · 图文：三峡水库启动第九次175 · 坚守新闻初心 担当历史使命 · 武汉与休斯敦结为友好交流城市 · 未满16岁者单独住宿旅馆须及时 2 要闻 2016.9.13 星期二 坚守新闻初心 担当历史使命 ——省老新协阅看《花开的声音》座谈会侧记 楚天都市报讯 楚天都市报记者闻蔚



9日，省老新闻工作者协会阅看《花开的声音》座谈会在楚天传媒大厦召开。《花开的声音》由湖北日报传媒集团出品，首次以微电影的艺术样式生动再现党报人的坚守与担当。影片在优酷土豆、腾讯视频、爱奇艺等网络平台上线后，引起社会各界热议。

“影片让我们从中看到了新闻人的酸甜苦辣，困惑与抉择，艰辛与担当，更看到了一代又一代新闻人对理想信念的坚守和‘铁肩担道义’的社会责任。”省直机关工委副书记于春利说，正是因为有了这样的优秀品质，新闻人才能够在最危急、最困难的时刻，在党和人民最需要的时候，义无反顾地在第一时间冲在了第一线，用手中的笔、镜头和话筒，反映百姓心声，传达党和政府的声音。

作为影片中老一辈新闻工作者的原型人物，我省著名摄影家、湖北日报摄影部首任部主任张其军来到座谈会现场。“用微电影来展现新闻人的精神面貌，是一种新形式。在15分钟里浓缩三代新闻人、跨越几十年的故事，确实不容易。”这位年近九旬的老报人感慨地回忆，自己上世纪50年代初参加工作，干了一辈子摄影。

“每看一遍影片，我的思想都会受到一次教育，灵魂受到一次洗礼，心灵受到一次冲击。”省老新闻工作者协会会长毕志伦认为，“花开的声音”是新闻人的声音，是传递正能量的声音，也是老新闻人对年轻新闻人寄予希望的声音。拍摄这部微电影，是传统媒体改革创新、充分运用新媒体的突破，也是工会工作的新突破。

新华社湖北分社高级记者霍柏林称赞说：“《花开的声音》确实是一部主题鲜明、有思想，情深意长、有温度，境界高尚、有品质的好作品。”他说，影片通过一些真实的情节，诠释了新闻记者的使命和责任，反映了记者不顾个人安危、深入一线采访，用手中的笔和相机记录着时代的风云，用实际行动履行着党赋予新闻工作者的神圣职责，令人肃然起敬。

年轻一代新闻人的心灵，也被影片深深触动着。

长大后，我就成了你。影片中，贫困山区女孩潘妍在湖北日报记者楚枫资助下，考上大学、完成学业，受他的精神感召而成长为媒体人。这个情节，让湖北日报大学生记者团成员、中南民族大学新闻学子马少燕颇有共鸣：“选择了新闻理想，就选择了一份坚守、一份承诺。”





