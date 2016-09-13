中秋国庆省纪委重申“十个严禁”图文：三峡水库启动第九次175米试验性蓄水坚守新闻初心 担当历史使命武汉与休斯敦结为友好交流城市未满16岁者单独住宿旅馆须及时通知家长
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 第2版 要闻
·中秋国庆省纪委重申“十个严禁”
·图文：三峡水库启动第九次175米试验性蓄水
·坚守新闻初心 担当历史使命
·武汉与休斯敦结为友好交流城市
·未满16岁者单独住宿旅馆须及时通知家长
楚天都市报电子版
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2 要闻 2016.9.13 星期二
图文：三峡水库启动第九次175米试验性蓄水
    楚天都市报讯 9月10日凌晨，三峡水库正式启动第九次175米试验性蓄水。根据国家防总要求，三峡水库在10月底或者11月争取蓄水至175米。这是当天在秭归县拍摄的三峡水库。新华社9月12日发


   