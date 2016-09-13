查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第2版 要闻 ·中秋国庆省纪委重申“十个严禁” ·图文：三峡水库启动第九次175米试验性蓄水 ·坚守新闻初心 担当历史使命 ·武汉与休斯敦结为友好交流城市 ·未满16岁者单独住宿旅馆须及时通知家长 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚 第11版 : 经济 第12版 : 教卫 第13版 : 养生 第14版 : 跑腿 第15版 : 健康咨询 第16版 : 中秋笔会 第17版 : 家庭百事 第18版 : 文娱 第19版 : 体育 第2版 : 要闻 第20版 : 时事 第3版 : 关注 第4版 : 人物 第5版 : 影像 第6版 : 评论 第7版 : 现场 第8版 : 福彩 第9版 : 法治 第封二版 : 专版 第封四版 : 专版 第封一版 : 专版 · 中秋国庆省纪委重申“十个严禁” · 图文：三峡水库启动第九次175 · 坚守新闻初心 担当历史使命 · 武汉与休斯敦结为友好交流城市 · 未满16岁者单独住宿旅馆须及时 2 要闻 2016.9.13 星期二 图文：三峡水库启动第九次175米试验性蓄水 楚天都市报讯 9月10日凌晨，三峡水库正式启动第九次175米试验性蓄水。根据国家防总要求，三峡水库在10月底或者11月争取蓄水至175米。这是当天在秭归县拍摄的三峡水库。新华社9月12日发





