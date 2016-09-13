查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第2版 要闻 ·中秋国庆省纪委重申“十个严禁” ·图文：三峡水库启动第九次175米试验性蓄水 ·坚守新闻初心 担当历史使命 ·武汉与休斯敦结为友好交流城市 ·未满16岁者单独住宿旅馆须及时通知家长 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚 第11版 : 经济 第12版 : 教卫 第13版 : 养生 第14版 : 跑腿 第15版 : 健康咨询 第16版 : 中秋笔会 第17版 : 家庭百事 第18版 : 文娱 第19版 : 体育 第2版 : 要闻 第20版 : 时事 第3版 : 关注 第4版 : 人物 第5版 : 影像 第6版 : 评论 第7版 : 现场 第8版 : 福彩 第9版 : 法治 第封二版 : 专版 第封四版 : 专版 第封一版 : 专版 · 中秋国庆省纪委重申“十个严禁” · 图文：三峡水库启动第九次175 · 坚守新闻初心 担当历史使命 · 武汉与休斯敦结为友好交流城市 · 未满16岁者单独住宿旅馆须及时 2 要闻 2016.9.13 星期二 中秋国庆省纪委重申“十个严禁” 将对公车私用、出入会所、违规发放福利、公款旅游等开展专项检查 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者陈凌墨 实习生项婧雯）中秋、国庆即将到来，昨日，省纪委向全省发出通知，再次重申并强调“十个严禁”，杜绝“节日腐败”，坚决刹住公款送礼、公款吃喝、公款旅游和奢侈浪费等不正之风。

通知要求，全省广大党员干部要自觉遵循“十个严禁”，即：严禁用公款购买赠送月饼等节礼；严禁收送可能影响公正执行公务或明显超出礼尚往来的礼品、礼金、消费卡等；严禁组织参加可能影响公正执行公务的宴请或者旅游、健身、娱乐等活动安排；严禁用公款接待走亲访友、外出旅游等非公务活动人员；严禁自定薪酬或者滥发津贴、补贴、奖金；严禁违规出入私人会所或带有私人会所性质的隐蔽场所；严禁公款旅游或变相公款旅游；严禁公车私用或“私车公养”；严禁“带彩”娱乐；严禁利用职权或者职务上的影响操办婚丧喜庆事宜。

中秋国庆期间，全省纪检监察机关将统一开展“四项集中检查”活动：“公车私用”集中检查、党员干部出入私人会所问题集中检查、违规发放津贴补贴和福利问题集中检查、公款旅游专项检查。

其中，“公车私用”集中检查突出对旅游景点的监控，加强对节日期间公车购物、公车旅游等问题的监督检查。针对党员干部出入私人会所问题的集中检查，将组织公安、建设、工商、卫生、食品药品监督等部门，对在历史建筑、公园景点等公共资源中实行会员制的会所坚决关停整改，对具有私人会所性质的场所加大监督检查力度，防止“会所中的歪风”滋生蔓延”。

省纪委强调，要坚持公开检查、现场报道，发动群众广泛参与监督，加大监督执纪和问责追究力度。对不抓不管，履责不力，导致职责范围内违规违纪问题严重、顶风违纪行为突出的地方和单位，严肃实施问责追责。

向省纪委举报途径：举报电话：027-12388；来信地址：武昌水果湖省委大院湖北省纪委信访室（邮编：430071）；或网上举报（http://hubei.12388.gov.cn/）。





