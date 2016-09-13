中秋国庆省纪委重申“十个严禁”图文：三峡水库启动第九次175米试验性蓄水坚守新闻初心 担当历史使命武汉与休斯敦结为友好交流城市未满16岁者单独住宿旅馆须及时通知家长
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 第2版 要闻
·中秋国庆省纪委重申“十个严禁”
·图文：三峡水库启动第九次175米试验性蓄水
·坚守新闻初心 担当历史使命
·武汉与休斯敦结为友好交流城市
·未满16岁者单独住宿旅馆须及时通知家长
楚天都市报电子版
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2 要闻 2016.9.13 星期二
中秋国庆省纪委重申“十个严禁”
将对公车私用、出入会所、违规发放福利、公款旅游等开展专项检查
    楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者陈凌墨 实习生项婧雯）中秋、国庆即将到来，昨日，省纪委向全省发出通知，再次重申并强调“十个严禁”，杜绝“节日腐败”，坚决刹住公款送礼、公款吃喝、公款旅游和奢侈浪费等不正之风。
    通知要求，全省广大党员干部要自觉遵循“十个严禁”，即：严禁用公款购买赠送月饼等节礼；严禁收送可能影响公正执行公务或明显超出礼尚往来的礼品、礼金、消费卡等；严禁组织参加可能影响公正执行公务的宴请或者旅游、健身、娱乐等活动安排；严禁用公款接待走亲访友、外出旅游等非公务活动人员；严禁自定薪酬或者滥发津贴、补贴、奖金；严禁违规出入私人会所或带有私人会所性质的隐蔽场所；严禁公款旅游或变相公款旅游；严禁公车私用或“私车公养”；严禁“带彩”娱乐；严禁利用职权或者职务上的影响操办婚丧喜庆事宜。
    中秋国庆期间，全省纪检监察机关将统一开展“四项集中检查”活动：“公车私用”集中检查、党员干部出入私人会所问题集中检查、违规发放津贴补贴和福利问题集中检查、公款旅游专项检查。
    其中，“公车私用”集中检查突出对旅游景点的监控，加强对节日期间公车购物、公车旅游等问题的监督检查。针对党员干部出入私人会所问题的集中检查，将组织公安、建设、工商、卫生、食品药品监督等部门，对在历史建筑、公园景点等公共资源中实行会员制的会所坚决关停整改，对具有私人会所性质的场所加大监督检查力度，防止“会所中的歪风”滋生蔓延”。
    省纪委强调，要坚持公开检查、现场报道，发动群众广泛参与监督，加大监督执纪和问责追究力度。对不抓不管，履责不力，导致职责范围内违规违纪问题严重、顶风违纪行为突出的地方和单位，严肃实施问责追责。
    向省纪委举报途径：举报电话：027-12388；来信地址：武昌水果湖省委大院湖北省纪委信访室（邮编：430071）；或网上举报（http://hubei.12388.gov.cn/）。


 