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·未满16岁者单独住宿旅店须及时通知家长
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湖北全域纳入长江经济带规划
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87岁老校长退而不休助教24年
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支付宝提现将收费累计超2万元后
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中俄海军南海军演将演练联合立体
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未满16岁者单独住宿旅店须及时
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要闻
2016.9.13 星期二
我省拟立法预防未成年人犯罪
未满16岁者单独住宿旅店须及时通知家长
楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者陈凌墨 通讯员朱博 实习生项婧雯）未满16周岁的未成年人单独到旅馆、洗浴场所住宿，经营者要及时通知孩子家长或公安机关，否则将面临1000-5000元处罚。昨日，《湖北省预防未成年人犯罪条例（草案二审稿）》提请省人大常委会审议。
该条例明确，旅馆、洗浴场所的经营者或者出租房屋者，在接纳16岁以下的未成年人时，如果发现其为单独住宿，应及时通知其父母、其他监护人或学校；联系不到的，应向当地公安机关报告。如果在公共场所发现未成年人夜不归宿，该场所管理单位要采取保护措施，并通知孩子的父母或公安机关。
旅馆、洗浴场所的经营者或房屋出租者，接纳未成年人单独住宿，如果没有告知孩子家长或报告公安机关，将面临被公安机关没收违法所得，并处1000元以上5000元以下罚款的处罚。