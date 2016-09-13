查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第1版 要闻 ·湖北全域纳入长江经济带规划 ·图文：姐妹花入学了 ·87岁老校长退而不休助教24年 ·支付宝提现将收费累计超2万元后每笔收0.1% ·中俄海军南海军演将演练联合立体夺控岛礁 ·未满16岁者单独住宿旅店须及时通知家长 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚 第11版 : 经济 第12版 : 教卫 第13版 : 养生 第14版 : 跑腿 第15版 : 健康咨询 第16版 : 中秋笔会 第17版 : 家庭百事 第18版 : 文娱 第19版 : 体育 第2版 : 要闻 第20版 : 时事 第3版 : 关注 第4版 : 人物 第5版 : 影像 第6版 : 评论 第7版 : 现场 第8版 : 福彩 第9版 : 法治 第封二版 : 专版 第封四版 : 专版 第封一版 : 专版 · 湖北全域纳入长江经济带规划 · 图文：姐妹花入学了 · 87岁老校长退而不休助教24年 · 支付宝提现将收费累计超2万元后 · 中俄海军南海军演将演练联合立体 · 未满16岁者单独住宿旅店须及时 1 要闻 2016.9.13 星期二 支付宝提现将收费累计超2万元后每笔收0.1% 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者赵杰）自从微信提现宣布收手续费后，昨日，支付宝发布公告表示，自今年10月12日起，将对个人用户超出免费额度的提现收取0.1%的服务费，最低1毛钱，个人用户每人累计享有2万元基础免费提现额度。2万元额度用完后，1个蚂蚁积分可以兑换1块钱的免费提现额度，上不封顶。超出免费额度后，每提现1万元将会收取10元服务费。

据了解，支付宝调整提现规则并非业界首例，今年3月微信已开始对用户提现收取0.1%手续费，每位用户累计享有1000元免费提现额度。

昨日，在中北路上经营一家餐馆的吕先生接受记者采访时表示，支付宝提现新规对自己影响不大。“堂食顾客若用支付宝付款，钱会直接打到我支付宝余额，但付现顾客还是多数，我店里全部食材进货都用支付宝结账，不需要提现，余额可以消化掉。”吕先生笑着说，但朋友间发红包就别用支付宝了，“直接给我现金吧”。

据了解，除了提现之外，使用支付宝消费、理财、买保险、手机充值、水电煤缴费等服务不受影响。





