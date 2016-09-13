湖北全域纳入长江经济带规划图文：姐妹花入学了87岁老校长退而不休助教24年支付宝提现将收费累计超2万元后每笔收0.1%中俄海军南海军演将演练联合立体夺控岛礁未满16岁者单独住宿旅店须及时通知家长
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·湖北全域纳入长江经济带规划
·图文：姐妹花入学了
·87岁老校长退而不休助教24年
·支付宝提现将收费累计超2万元后每笔收0.1%
·中俄海军南海军演将演练联合立体夺控岛礁
·未满16岁者单独住宿旅店须及时通知家长
楚天都市报电子版
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1 要闻 2016.9.13 星期二
支付宝提现将收费累计超2万元后每笔收0.1%
    楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者赵杰）自从微信提现宣布收手续费后，昨日，支付宝发布公告表示，自今年10月12日起，将对个人用户超出免费额度的提现收取0.1%的服务费，最低1毛钱，个人用户每人累计享有2万元基础免费提现额度。2万元额度用完后，1个蚂蚁积分可以兑换1块钱的免费提现额度，上不封顶。超出免费额度后，每提现1万元将会收取10元服务费。
    据了解，支付宝调整提现规则并非业界首例，今年3月微信已开始对用户提现收取0.1%手续费，每位用户累计享有1000元免费提现额度。
    昨日，在中北路上经营一家餐馆的吕先生接受记者采访时表示，支付宝提现新规对自己影响不大。“堂食顾客若用支付宝付款，钱会直接打到我支付宝余额，但付现顾客还是多数，我店里全部食材进货都用支付宝结账，不需要提现，余额可以消化掉。”吕先生笑着说，但朋友间发红包就别用支付宝了，“直接给我现金吧”。
    据了解，除了提现之外，使用支付宝消费、理财、买保险、手机充值、水电煤缴费等服务不受影响。


   