查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第1版 要闻 ·湖北全域纳入长江经济带规划 ·图文：姐妹花入学了 ·87岁老校长退而不休助教24年 ·支付宝提现将收费累计超2万元后每笔收0.1% ·中俄海军南海军演将演练联合立体夺控岛礁 ·未满16岁者单独住宿旅店须及时通知家长 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚 第11版 : 经济 第12版 : 教卫 第13版 : 养生 第14版 : 跑腿 第15版 : 健康咨询 第16版 : 中秋笔会 第17版 : 家庭百事 第18版 : 文娱 第19版 : 体育 第2版 : 要闻 第20版 : 时事 第3版 : 关注 第4版 : 人物 第5版 : 影像 第6版 : 评论 第7版 : 现场 第8版 : 福彩 第9版 : 法治 第封二版 : 专版 第封四版 : 专版 第封一版 : 专版 · 湖北全域纳入长江经济带规划 · 图文：姐妹花入学了 · 87岁老校长退而不休助教24年 · 支付宝提现将收费累计超2万元后 · 中俄海军南海军演将演练联合立体 · 未满16岁者单独住宿旅店须及时 1 要闻 2016.9.13 星期二 一生做过42年校长 退休后仍自编资料送学生 87岁老校长退而不休助教24年 楚天都市报讯 图为：胡老为古诗词加批注

图为：胡老整理20多年来编写摘录的学习资料



楚天都市报记者陈希 通讯员陶火应 摄影：楚天都市报记者宋枕涛



辗转大半个新洲区，在中小学做过42年校长，1992年退休后，24年来仍在给学生们义务讲课，辅导作文，编印资料免费送给师生——这位老人名叫胡世斌。

昨日上午，记者来到武汉市新洲区邾城街胡世斌老人的家，虽然已是87岁高龄，胡老仍面色红润精神矍铄。在他的书房墙壁上，挂着一副对联：四十二年焚膏继晷培育桃李，二十余载呕心沥血关心下代。正是老人倾情教育、无私奉献的真实写照。



手持放大镜编胡氏成语手册



记者昨日见到胡老时，他正拿着放大镜在书房修订《成语手册（第二册）》，各类古文诗词书籍铺满了书桌旁的小床。

“这是中学生需掌握的成语，从《新华成语词典》8382条成语中精挑细选出3450条。”胡老说，一个成语就是一个故事，学以致用，不仅对学生写作文有帮助，也能启迪人生。

《成语手册（第一册）》是为小学生量身而制，收录2133条成语，已于去年底印制100册免费发给徐古街部分小学学生学习。

“这可不是随便摘录的。”胡老认真地说，通过比对教材、词典及《论语》《幼学琼林》等国学经典，他选录的成语不仅达到大纲基本要求，还以“浅显易懂又实用”的标准予以扩展，让学生能接受能运用。

《新华成语词典》中凡是画横线的都是被选中的。“他了不起啊！真了不起！从首页到末页都有他的笔迹，我真做不到这么过细。”70岁的谢振东是胡老的学生，亦是邻居，翻看这本词典时，他对老师的敬佩之情油然而生。

两本手册的编制耗时多久？书桌上一本练习册给出了答案，封面上注有“成语手册（第一册）2014年第一稿”。

胡老虽年近九旬，视力和听力略有减退，思维却非常清晰。他拿起一本本自编的册子，如数家珍：《国学经典名言警语》2013年编成，主要摘录的是《论语》，教人如何做人做事做学问，自费印100册发给徐古街的中小学老师；《国学经典校本教材》，集纳《三字经》100句、《古诗词》100首和《论语》100章，2012年由教育部门出钱印制，发给徐古中心小学学生作为教材……



退休后回校义务教书7年



从1950年参加工作伊始就当校长，42年间，胡老先后在新洲千里岗、柳河、李店、潘塘、易河等多地近20所中小学任校长。1992年，胡老以徐古高中校长身份退休。

退休后，他并未闲下来，而是在人生的下半场将教育进行到底，区域就在老家徐古街。

每年，胡老都会去徐古街的各中小学校为学生做报告，讲励志、讲历史、讲写作等等，每次主题不一。

“我当时不在校，但听老教师们介绍过他过去的事，其精神追求值得我们年青一代好好学习。”徐古中心小学校长黄胜齐介绍，胡老的老家就在学校附近，1992年-1997年胡老来校蹲点（当时叫马岗小学）：一是帮校长加强管理，使学校成为当时镇里三连冠先进单位；二是亲自给学生讲授了240多节作文课，辅导学生作文200多篇，从中选出45篇集结成《优秀作文选》，自费印刷100本发给全镇学生学习；三是培养了9名青年老师成为教学骨干；四是作为副班主任蹲在一个“双差”班，一年后带领此班成为先进……

“这些都是义务的，学校没给他一分钱。”黄胜齐补充道。

2012年-2013年，已年逾八旬的胡世斌，又回到该校。这次他登上讲堂，义务给三、四、五年级的学生们讲授《三字经》、古诗词和《论语》等国学经典。“每次讲1-2小时，认真扎实，确实令人佩服。”黄胜齐称，胡老几天来一次，持续讲了一年。

胡老常去的还有徐古初中。该校校长孙全喜也是胡老的学生。他说：“老人家不容易，时常到学校来上写作课，讲诗词，每学期都会来学校做报告，与师生交流，还有家长旁听，大家受益匪浅。”



爱学生爱教育毕生乐趣所在



胡老退休后仍情牵教育，他的学生们一点也不意外。

“胡老非常认真，一生都在教与学，他的执着和奉献激荡着他的人生。”谢振东说。

“爱与责任，是师德之魂，教师吃的是良心饭，负好三项责，对国家、家长和学生负责，做好四种人，像园丁、蜡烛、人梯和春蚕一般。”胡老说，严把教育质量关就有效果，比如恢复高考的第一年，学校100多个毕业生有近20个考上大学，40多个考上师专。

孙全喜补充道：“他与学生走得非常近，1987年我在徐古高中读书，他是校长，毕业班两个班，每个学生的名字，他基本都能喊得出。他教政治，要求学生非常严格，用新洲话讲就是‘哈读哈写哈背’，为此学生给他取个外号叫‘三哈’校长。”孙全喜解释，所谓“三哈”就是要求政治英语语文要多读、多写、多背。

“老师做事是一以贯之的扎实，对教育对学生用情至深，他怎么可能退休后就不理不睬呢？”孙全喜完全理解胡老退休后的举动。

对于自己的行为胡老解释：人生的价值在于奉献。金钱不如高尚的灵魂。爱学生爱教育，此生乐趣所在。



年过八旬还上老年大学学作诗



胡老的书桌上放着一册《同音字典》复印本。“这书是上世纪50年代的，很难找到了。这是通过学生和朋友才找到的。”胡老笑着说，这本书对他创作诗词帮助很大。

胡老一生教政治科目，退休后钟情国学，也注重向学生们传授写作、国学。“我从小读了8年私塾，学过《三字经》《唐诗》《论语》《左传》等国学经典。”胡老解释，这些都是中华文明的瑰宝，孩子们必须吸纳，所以退休后一直在用力推广。

因个人喜好，他2005年开始陆续创作诗词。2012年他又成为一名老年大学的学生，每周去上一节古诗词课。从2005年至今共创作500多篇诗词，已出两本集子，分享给亲朋好友。

“上学后，才算真正入门了，越来越有感觉。”胡老说，创作诗词，就要多读诗词，唐诗300首，他已熟背200首。

他每晚都会看两小时的各类新闻，与时代同步，看完新闻后还要学习古诗词1-2小时。

老伴金婆婆退休前是语文教师，对于胡老对国学的痴迷及关心下一代教育，她非常理解，言语中也满含敬佩：“他很勤奋，每天早上6点出门锻炼，边散步边唱诗，每次去老年大学坐公交车走路得半小时，我没那个精力。他不抽烟不喝酒不打牌，‘教’和‘学’是他‘一生所爱’吧……”





