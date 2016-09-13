查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第1版 要闻 ·湖北全域纳入长江经济带规划 ·图文：姐妹花入学了 ·87岁老校长退而不休助教24年 ·支付宝提现将收费累计超2万元后每笔收0.1% ·中俄海军南海军演将演练联合立体夺控岛礁 ·未满16岁者单独住宿旅店须及时通知家长 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚 第11版 : 经济 第12版 : 教卫 第13版 : 养生 第14版 : 跑腿 第15版 : 健康咨询 第16版 : 中秋笔会 第17版 : 家庭百事 第18版 : 文娱 第19版 : 体育 第2版 : 要闻 第20版 : 时事 第3版 : 关注 第4版 : 人物 第5版 : 影像 第6版 : 评论 第7版 : 现场 第8版 : 福彩 第9版 : 法治 第封二版 : 专版 第封四版 : 专版 第封一版 : 专版 · 湖北全域纳入长江经济带规划 · 图文：姐妹花入学了 · 87岁老校长退而不休助教24年 · 支付宝提现将收费累计超2万元后 · 中俄海军南海军演将演练联合立体 · 未满16岁者单独住宿旅店须及时 1 要闻 2016.9.13 星期二 “十七助”伸援手 图文：姐妹花入学了 楚天都市报讯 两天前刚过19岁生日的沈芬、沈芳是对孪生姐妹，老家在黄陂，今年双双考入武汉科技大学城市学院。父亲沈明学身患多种疾病，丧失劳动能力，全家靠母亲在酒店做保洁维持。此前，本报“十七助”活动为二人发放了助学款，助力姐妹俩圆梦。

昨日，沈明学送一双女儿入学。

楚天都市报记者萧颢摄





