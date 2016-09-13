湖北全域纳入长江经济带规划图文：姐妹花入学了87岁老校长退而不休助教24年支付宝提现将收费累计超2万元后每笔收0.1%中俄海军南海军演将演练联合立体夺控岛礁未满16岁者单独住宿旅店须及时通知家长
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·湖北全域纳入长江经济带规划
·图文：姐妹花入学了
·87岁老校长退而不休助教24年
·支付宝提现将收费累计超2万元后每笔收0.1%
·中俄海军南海军演将演练联合立体夺控岛礁
·未满16岁者单独住宿旅店须及时通知家长
楚天都市报电子版
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1 要闻 2016.9.13 星期二
“十七助”伸援手
图文：姐妹花入学了
    楚天都市报讯 两天前刚过19岁生日的沈芬、沈芳是对孪生姐妹，老家在黄陂，今年双双考入武汉科技大学城市学院。父亲沈明学身患多种疾病，丧失劳动能力，全家靠母亲在酒店做保洁维持。此前，本报“十七助”活动为二人发放了助学款，助力姐妹俩圆梦。
    昨日，沈明学送一双女儿入学。
    楚天都市报记者萧颢摄


   