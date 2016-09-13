查看本版大图
上一版
下一版
版面概览
第1版 要闻
·湖北全域纳入长江经济带规划
·图文：姐妹花入学了
·87岁老校长退而不休助教24年
·支付宝提现将收费累计超2万元后每笔收0.1%
·中俄海军南海军演将演练联合立体夺控岛礁
·未满16岁者单独住宿旅店须及时通知家长
数字报首页
-
本期首页
-
多媒体版
-
离线阅读
-
退出
版面导航
标题导航
报纸订阅
在线投稿
在线调查
第1版 : 要闻
第10版 : 荆楚
第11版 : 经济
第12版 : 教卫
第13版 : 养生
第14版 : 跑腿
第15版 : 健康咨询
第16版 : 中秋笔会
第17版 : 家庭百事
第18版 : 文娱
第19版 : 体育
第2版 : 要闻
第20版 : 时事
第3版 : 关注
第4版 : 人物
第5版 : 影像
第6版 : 评论
第7版 : 现场
第8版 : 福彩
第9版 : 法治
第封二版 : 专版
第封四版 : 专版
第封一版 : 专版
·
湖北全域纳入长江经济带规划
·
图文：姐妹花入学了
·
87岁老校长退而不休助教24年
·
支付宝提现将收费累计超2万元后
·
中俄海军南海军演将演练联合立体
·
未满16岁者单独住宿旅店须及时
1
要闻
2016.9.13 星期二
“十七助”伸援手
图文：姐妹花入学了
楚天都市报讯 两天前刚过19岁生日的沈芬、沈芳是对孪生姐妹，老家在黄陂，今年双双考入武汉科技大学城市学院。父亲沈明学身患多种疾病，丧失劳动能力，全家靠母亲在酒店做保洁维持。此前，本报“十七助”活动为二人发放了助学款，助力姐妹俩圆梦。
昨日，沈明学送一双女儿入学。
楚天都市报记者萧颢摄