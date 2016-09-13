查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第1版 要闻 ·湖北全域纳入长江经济带规划 ·图文：姐妹花入学了 ·87岁老校长退而不休助教24年 ·支付宝提现将收费累计超2万元后每笔收0.1% ·中俄海军南海军演将演练联合立体夺控岛礁 ·未满16岁者单独住宿旅店须及时通知家长 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚 第11版 : 经济 第12版 : 教卫 第13版 : 养生 第14版 : 跑腿 第15版 : 健康咨询 第16版 : 中秋笔会 第17版 : 家庭百事 第18版 : 文娱 第19版 : 体育 第2版 : 要闻 第20版 : 时事 第3版 : 关注 第4版 : 人物 第5版 : 影像 第6版 : 评论 第7版 : 现场 第8版 : 福彩 第9版 : 法治 第封二版 : 专版 第封四版 : 专版 第封一版 : 专版 · 湖北全域纳入长江经济带规划 · 图文：姐妹花入学了 · 87岁老校长退而不休助教24年 · 支付宝提现将收费累计超2万元后 · 中俄海军南海军演将演练联合立体 · 未满16岁者单独住宿旅店须及时 1 要闻 2016.9.13 星期二 湖北全域纳入长江经济带规划 经济发展和民生改善迎五大利好 楚天都市报讯 生态

保护一江清水

建设绿色廊道



交通

畅通黄金水道

构筑高铁枢纽



产业升级

推进创新改革

承接产业转移



城镇化

发挥武汉作用

提升带动功能



开放

打造经济高地

建内陆自贸区

楚天都市报讯（记者胡勇谋 通讯员胡志东 实习生甘芸）近日，国家发布了《长江经济带发展规划纲要》（以下简称《纲要》），如何看待湖北在长江经济带战略总体布局中的地位？昨日，湖北省社会科学院副院长秦尊文表示，湖北全域被纳入《纲要》，为湖北“建成支点、走在前列”提供了强有力的政策支持。

秦尊文介绍，早在1988年，湖北省就在全国率先提出发展长江经济带，时隔20年之后，又于2008年组建武汉新港，再次提出打造“黄金水道”。这两次动议，均是立足中部、放眼全国，希望拉近与长江下游发达地区间的发展差距。

省发改委相关人士介绍，《纲要》提出“一轴、两翼、三极、多点”的格局，与湖北关系重大。

从“一轴”角度讲，湖北流程1062公里，占长江干线通航里程约三分之一，是名副其实的长江之腰。我省将依托武汉、黄冈、黄石、鄂州、咸宁、荆州、宜昌、恩施等8市州沿江节点城市，构建沿江绿色发展轴。

从“两翼”角度讲，我省黄石、咸宁等城市在长江经济带南翼沪瑞运输通道上，武汉、黄冈、荆门、宜昌和恩施等地在北翼沪蓉运输通道上，有利于我省加快城市间交通互联互通，增强人口和产业集聚能力，夯实长江经济带发展基础。

从“三极”角度讲，长江中游城市群联东接西，是沟通长江三角洲城市群和成渝城市群的重要纽带。武汉是长江中游城市群的龙头城市，在长江中游地区发展中发挥着重要引擎作用，有利于促进三省之间的资源优势互补、产业分工协作，提升城市群综合竞争力和对外开放水平。

从“多点”角度讲，《纲要》将湖北全域纳入，为我省襄阳、十堰、随州等非沿江市州带来发展机遇，有利于各地以资源环境承载力为基础，发展优势产业，带动地区经济发展。





