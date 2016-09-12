查看本版大图 上一版 版面概览 第24版 访谈 ·图文：此心光明烛照一生 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 街巷 第11版 : 养生 第12版 : 经济 第13版 : 教卫 第14版 : 跑腿 第15版 : 楚动 第16版 : 中秋笔会 第18版 : 文娱 第19版 : 体育 第2版 : 要闻 第20版 : 国内 第21版 : 国际 第22版 : 影集 第23版 : 书香 第24版 : 访谈 第3版 : 关注 第4版 : 调查 第5版 : 人物 第6版 : 焦点 第7版 : 评论 第8版 : 现场 第9版 : 荆楚 · 图文：此心光明烛照一生 24 访谈 2016.9.12 星期一 图文：此心光明烛照一生 楚天都市报讯 楚天都市报记者徐颖 通讯员李潇 韩澍东



著名文化学者于丹在品评《论语》、《庄子》和最美中国古诗词之后，又倾情打造国学美文系列，去年出版了《有梦不觉人生寒》，今年的《此心光明万物生》于近日热锅出炉，以国学之思、美文之形，谈生活之用。昨日，于丹在微信上开讲两小时，舌灿莲花，与全国媒体和读者互动。



带着自己的态度去行走世界，世界会成全你



问：“此心光明万物生”，出处在哪呢？



于丹：这个书名与王阳明相关，这位明代哲学大家经历了重辱沧桑、百死千难，临终前，在江西的一条小船上飘荡着，一口一口吐着鲜血的时候，学生流着眼泪问他有什么遗言，王阳明只道了八个字：“此心光明，亦复何言”。这一生修到了心地的光明，还有什么需要多讲的呢？用“此心光明”烛照一生，烛照后世，我愿意把自己的心得与大家分享。

王阳明在35岁时因弹劾大太监刘瑾而被流放，一路漂泊一路被锦衣卫追杀，他走到贵州修文县龙场驿时已经37岁，除了一口石头棺材留给自己，身边没有任何的私产，也看不见任何未来。现在去过龙场驿的人都会有很深的印象，王阳明住的那个四壁滴水、荒草丛生的山洞叫作“阳明小洞天”，上面一个更大的山洞是他亲题的“龙冈书院”。一位书生凭着满脑子的信念、满肚子的学问，把荒山野岭变成了一座书院，这就是中国知识分子的骄傲，这就是有心灵的人跟世界的平衡。人生走到最后，钱、权、情感、子女可能都会远离，只有信念和知识是任何人都拿不走的，用这些照亮一颗心，就叫作此心光明。

有了此心光明，是不是就可以万物生呢？王阳明讲过一个故事，他的学生问他，一朵花开在南山，跟你的心有什么关系？王阳明答道：尔心未见此花时，此花与汝同归于寂；尔心既见此花时，此花颜色一时鲜艳起来。我们能说风花雪月，都在人心之外吗？用这个道理解释今天的生活，人人都有过惊喜、人人都有过困顿，同样半瓶酒，乐观主义者和悲观主义者看到的是“满”和“空”的区别。春有百花秋有月，夏有凉风冬有雪，你也可以看到春有沙尘暴，夏有酷暑，秋天有一地落叶的苍凉，冬天就是萧瑟寒冷。春夏秋冬里有什么，就组成了我们的一生，如果此心光明是可以心生万物的。一个人带着自己的态度去行走世界，世界是会成全这个人的。



问：从出版《〈论语〉心得》、《<庄子>心得》到现在，十年时光中你有何变化及感悟？



于丹：当初，我在讲《论语》心得、《庄子》心得时，只是一个年轻气盛的大学老师，从书本到书本，在阐述国学经典的当代价值。而再走过十年，我考察更多的是人性，叩问的是人心。在看到的艰难越来越多的时候，在标准答案越来越少的时候，人在迷茫中不断探索和坚持的时候，才明白此心光明是多么重要。心能转静，心生万物，过去是圣贤的状态，我们能不能做到？心虽不能及，心向往之。



有时候是我们发怒过早，而错过了真相



问：你在书中讲到的“一念天堂，一念地狱”的故事，我很喜欢。现在很多人都容易被不守规则的人触怒，你怎么看？



于丹：世间最难把握的不是一生，只是一念。不怕念起，只怕觉迟。人会产生很多恶念，但你觉悟了吗？有时候不过是想一想，等一等，站在别人的角度将心比心，有时候我们是发怒过早，而错过了真相，这是一种悲伤。我曾经看到过一位妈妈为了测试自己3岁的儿子是否贪婪，在盘子里放了一大一小两个苹果，没想到孩子一下就抓了大苹果咬一口，接着把小苹果也咬一口，妈妈当时心寒绝望极了，在她还没有发怒的时候，孩子跟她说，妈妈我想尝一下哪个苹果甜，我就把它给你。所以，我希望用“一念天堂，一念地狱”与读者共勉。



问：有人说，美是钱堆出来的，是属于年轻人的。你心中的“美”是怎样的？



于丹：一个浑身动刀子、想把自己整成别人的人，恰恰是对自身美的否定。

在我小时候学昆曲的时候，我的昆曲老师周全安先生，一位69岁的老太太，穿着8块钱的纯棉蝙蝠衫，10块钱的浅色牛仔裤，拿着“杜丽娘”那把泥金的扇子，在绿树荫下教我们唱“姹紫嫣红开遍，似这般都付与断井颓垣”，至今那18块钱行头焕发出来的光彩、那种隽永的美，还在我的心里。腹有诗书气自华，不管这个社会有什么力量在排斥美、异化美，只要我们心中有追求，真善美就在。



问：中国传统文化倡导“善”，可真让孩子按“至善”的规则去行事，生活中难免吃亏。这是否矛盾？或者说国学中的理念只是在理想状态下的观念？



于丹：担心孩子学了国学、按“善”行事会吃亏，这个“善”还只是一种软弱的小善。大善是以原则为先的。当学生问孔子：以德报怨，何如？孔子没有鼓励他，而是反问说：以德报怨，何以报德？意思是，别人给你不公平和伤害，你回报别人“德”，那当别人以“德”待你的时候，你又剩下什么去回报呢？最后孔子给弟子8个字“以直报怨，以德报德”。这就是从孔子开始，提醒我们的那条底线。学国学的时候，要学会变通，不要被自己的成见带进了一个死胡同——一旦善良，就会吃亏，按这个逻辑推导，是会耽误孩子的，让孩子觉得人在竞争中，就一定要有恶和竞逐。老子也说过：天之道，利而不害，圣人之道，为而不争。



孩子没有被读书读伤，就是家长最大的成功



问：现在年轻人习惯玩手机看朋友圈小短文，很多人不爱看书更不爱读经典，如何能让孩子静下来阅读与思考？



于丹：一个家庭想要形成良好的阅读氛围，一定不是把孩子关在书房看书，而大人在外面聊天、看电视、打麻将。亲子阅读，是建立一个家庭阅读习惯最好的方式。我小时候，姥姥用烟盒的背面，给我用漂亮的蝇头小楷写李商隐的诗，那时没有网络，很多诗词也不一定记得清，还要到处求教，也是从那时起，我养成了阅读追问的习惯。所以，我们今天关心孩子的未来，一定是从当下做起，比如，形成周末家庭阅读的习惯。在以色列，每周有一天叫安息日，大家不做饭、不吃热食、街上店铺都关门，家人在一起吃着冷餐，只有三件事可以做：阅读、陪伴家人、独自反省，这一天和灵魂在一起，他们每周如此，这就是习惯。希望远方的民族给我们一种参照。这是我们的传统，也是世界的潮流。



问：你建议家长和孩子亲子阅读时，阅读哪些经典？



于丹：孩子都是需要“床头故事”的。很小的孩子为什么听着催眠曲会睡觉，因为有节奏。在孩子大一点的时候，你给孩子朗诵古诗词，讲故事，我跟我女儿就尝试过“口头作文”，你讲两句我讲两句，一起把这个故事编成。然后，在故事基础上，跟孩子一起阅读童话。亲子阅读，是大人和孩子的共同学习，哪怕你陪孩子读个《小王子》，也能读出与成人的不同感悟。《三字经》、《弟子规》、唐诗宋词对孩子都是不错的选择。孩子对美天真柔软的感知力，比大人强。最重要的是给孩子话语权，给他们提出非标准答案的权利，这其中的乐趣比读到多少内容更重要。当孩子长大了，没有被读书读伤、依然热爱阅读，这就是家长最大的成功。





