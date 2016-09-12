查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第21版 国际 ·图文：二战经典照片“胜利之吻”女主角逝世 ·“特朗普的半数支持者都是可悲之人” ·广告 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 街巷 第11版 : 养生 第12版 : 经济 第13版 : 教卫 第14版 : 跑腿 第15版 : 楚动 第16版 : 中秋笔会 第18版 : 文娱 第19版 : 体育 第2版 : 要闻 第20版 : 国内 第21版 : 国际 第22版 : 影集 第23版 : 书香 第24版 : 访谈 第3版 : 关注 第4版 : 调查 第5版 : 人物 第6版 : 焦点 第7版 : 评论 第8版 : 现场 第9版 : 荆楚 · 图文：二战经典照片“胜利之吻” · “特朗普的半数支持者都是可悲之 · 广告 21 国际 2016.9.12 星期一 “特朗普的半数支持者都是可悲之人” 希拉里说错话 特朗普抓把柄 楚天都市报讯 据新华社电美国民主党总统候选人希拉里·克林顿9日在一个私人筹款场合称，共和党总统候选人唐纳德·特朗普的半数支持者都是“可悲之人”。言论一出，引起一片哗然。希拉里10日赶紧站出来为自己的过分言论道歉。不过，她的对手显然不愿放过这一反击机会，称这是希拉里“在这一选战季所犯的最大错误”。

一向谨言慎行的希拉里9日晚在纽约市一个同性恋筹款餐会上出言奚落特朗普的支持者。她的言论被在场记者曝光后，引起争议。

希拉里当时向1000多名嘉宾说：“只是粗略分类，你能把特朗普半数支持者归类到我称之为‘一箩筐可悲的人’。难道不是吗？（他们都是些）种族主义者、性别歧视者、恐惧同性恋者、排外者、恐惧穆斯林者，如此种种。”

希拉里接着把特朗普另一半支持者归类为“可怜之人”。她说，这部分人“觉得政府和经济辜负了他们，没人在乎他们，没人为他们的生活际遇和前途着想，为了改变现状他们可以不顾一切。”

一天后，希拉里发表声明，为自己的这番话道歉。她说：“昨天晚上我太以偏概全，这么做不对。”

希拉里发表“可悲之人”言论后，特朗普立即在推特上回击，并将其称作她在这次选战季所犯下的“最严重错误”。

特朗普说，希拉里的这番言论是“吐露心声”，表明“她对美国人充满偏见和仇恨”，“她不配当美国总统”。

特朗普的竞选搭档、印第安纳州州长迈克·彭斯10日在华盛顿州的一场造势活动上抨击希拉里，力挺特朗普。他说：“事实真相是，支持特朗普的都是辛勤工作的美国人，他们之中有农场主、矿工、教师、退伍军人、执法警员以及来自所有阶层的人们。他们知道，我们将重振美国。”





