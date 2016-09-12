查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第19版 体育 ·中国领跑残奥会奖牌榜 ·图文：巴萨皇马遭遇冰火两重天 ·中超六连冠触手可及 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 街巷 第11版 : 养生 第12版 : 经济 第13版 : 教卫 第14版 : 跑腿 第15版 : 楚动 第16版 : 中秋笔会 第18版 : 文娱 第19版 : 体育 第2版 : 要闻 第20版 : 国内 第21版 : 国际 第22版 : 影集 第23版 : 书香 第24版 : 访谈 第3版 : 关注 第4版 : 调查 第5版 : 人物 第6版 : 焦点 第7版 : 评论 第8版 : 现场 第9版 : 荆楚 · 中国领跑残奥会奖牌榜 · 图文：巴萨皇马遭遇冰火两重天 · 中超六连冠触手可及 19 体育 2016.9.12 星期一 许庆加冕“十金王” 中国领跑残奥会奖牌榜 楚天都市报讯 据新华社电 在前一天摘得两金后，中国泳将许庆昨日又赢得自己四届残奥会经历中的第十枚金牌，也是中国代表团当日六枚金牌之一，中国军团以26枚金牌，24枚银牌与19枚铜牌的成绩，继续领跑奖牌榜。

昨日，奥林匹克水上项目体育馆的观众们见证了中国选手许庆运动员生涯的里程碑，在男子S6级50米自由泳比赛中，这名失去一只半手臂的泳将以28秒81的成绩夺冠。虽然未能打破四年前自己在伦敦创造的世界纪录，但这已经是他第四届残奥会征程的第十枚金牌。

赛后的许庆难抑激动之情，右肩后方有着一条鲨鱼刺青的他说，第十枚残奥会金牌对于自己来说意义非凡，是生涯中的里程碑。许庆接下来还将参加另外两个项目金牌的角逐。





