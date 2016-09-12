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中国领跑残奥会奖牌榜
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图文：巴萨皇马遭遇冰火两重天
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中超六连冠触手可及
19
体育
2016.9.12 星期一
态度决定比分 想法决定结果
图文：巴萨皇马遭遇冰火两重天
楚天都市报讯 上周末对于很多豪门俱乐部的主帅来说有点头疼，一方面要考虑FIFA病毒的影响，另一方面还要顾及到几天后的新赛季欧冠。在昨日凌晨进行的西甲第三轮比赛中，皇马和巴萨就因为主帅的不同想法而遭遇了不同结果，同样是主场对阵弱旅，齐达内尽遣主力，就连刚刚伤愈的C罗也出场66分钟，最后帮助球队5比2大胜。而巴萨主帅恩里克过于轻视升班马阿拉维斯，首发换下了7名主力，结果竟然主场1比2爆大冷输球。态度决定比分，《阿斯报》头版用冰火两重天来总结西甲双雄的表现，还引用了恩里克赛后的一句话：“权当是一个教训，结果咱就忘了吧！”
国王归来
C罗复出皇马平连胜纪录
对奥萨苏纳的比赛，皇马球迷最关注的当然就是C罗的复出了，总裁上一次出现在球场上还是两个月前的欧洲杯决赛，结果只踢了20多分钟就被迫因伤被换下。这期间，媒体上并不缺少关于C罗的报道，他自己也经常通过社交网络报道自己的康复情况。
缺席了这么久，复出后状态能保证么？事实上，葡萄牙巨星只用6分钟就取得了进球，证明了自己已经满血复活。齐达内赛前曾表示会让他踢60分钟，不过第66分钟C罗才在球迷的掌声中被本泽马换下。
伯纳乌国王的回归也帮助皇马收获一场大胜，积分排名榜首的同时也追平了俱乐部历史上的15场联赛连胜纪录，上一次实现这项伟业的还是1961年迪斯蒂法诺、普斯卡什的那支皇马。即便是安切洛蒂时代取得的22连胜纪录中，他们的联赛连胜也只停留在12场。
下一轮只要在客场战胜西班牙人，齐达内将为俱乐部创造新的历史。
当头一棒
梅西哑火巴萨输得没脾气
昨天巴萨的比赛在皇马之后进行，也许是看到对手轻松获胜，想着自己也能兵不血刃地拿下升班马阿拉维斯，恩里克选择了让刚刚经过国际比赛日的梅西、苏亚雷斯坐在替补席上，首发进行了大规模轮换，几名上周四才亮相诺坎普的新援上演处子秀。可是没想到的是，阿拉维斯这支曾经逼平过马竞的黑马战术纪律非常严明，而且反击卓有成效，再加上巴萨的这套阵容完全没有磨合，整体表现实在是差强人意，等到梅西、苏牙替补出场时为时已晚，最终爆冷输球，这也是历史上巴萨首次输给阿拉维斯。
更让加泰罗尼亚媒体感到无奈的是，恩里克的这套首发除了主力后腰布斯克茨来自本队青训之外，其他10人全部都不是出自拉玛西亚青训营，上一次出现这种情况还是14年前了，当时巴萨在欧冠半决赛首回合主场0比2输给了皇马，阵中只有莫塔来自本队青训。而就在2012年11月25日4比0大胜莱万特的比赛中，随着蒙托亚换下受伤的阿尔维斯，当时巴萨场上11名球员全部出品于拉玛西亚。看到如此对比，巴萨俱乐部是不是也该反思一下自己的青训了。 建武
“皇马应续约我10年”
总裁就是这么自信
虽然C罗从来都不缺少新闻，但很少出现关于他的采访，这主要是因为他本人不太喜欢面对媒体。不过，总裁心情好的时候当然也不会拒绝来自各方的话筒，比如这场对奥萨苏纳比赛的赛后，C罗一下子变得口无遮拦，既喷了哈维此前关于梅西水平高于他的言论，还自我肯定地说主席该和自己续约10年。看上去有点狂妄，但谁让他就是当世足坛第一人呢？
作为昔日巴萨大脑，哈维不久前表示梅西比C罗厉害，甚至表示“两人没得比，只有皇马人看不到这一点”。对此，C罗的回应异常强硬：“在互联网上，被搜索得最多的球员是我。想让我上封面，让我做推广的人，都在跟我谈，我才不在乎哈维说什么呢。我不知道他在卡塔尔还是什么地方踢球，我有3个金球奖奖杯，他赢得过一切，但从未赢得金球奖。”
有记者问到C罗续约的问题，C罗用异常肯定的语气表示：“这你们得问主席，这样你们可以知道得比我多。很简单，如果我是皇马主席，队内有一个像我这样的球员，那我肯定要至少与他续约10年。我们现在走在正确轨道上，我什么都不担心，主席也不担心。” 建武