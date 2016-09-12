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“惊悚导演”挑战战争大片
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文娱
2016.9.12 星期一
“惊悚导演”挑战战争大片
“看楚天”请你来打分
楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者戎钰）一位玩转惊悚恐怖题材的香港商业片名导，会以何种方式呈现战争年代的铁血与牺牲？9月15日，《我的战争》全国公映，“看楚天”诚邀150位观众免费审片。
根据巴金小说《团圆》改编，著名作家刘恒编剧，刘烨、杨祐宁、王珞丹主演的国产战争大片《我的战争》，刻画战火硝烟中小人物的血与泪，和亲情、友情与爱情。出人意料的是，这部国产战争电影居然请到以《见鬼》、《C+侦探》等惊悚片成名的彭顺来执导。彭顺会带来一部怎样的战争电影？“看楚天·2016光影年”150张票等你来抢。
看片时间：9月15日19：20，中影武汉东购店；9月16日19：30，中影武汉经开永旺店；9月17日19：00，中影光谷天河（3D版）
参与方式：报名方法、抢票结果及领票流程，请下载、登陆“看楚天”APP查询。