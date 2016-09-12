查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第18版 文娱 ·图文：没演《家有儿女》我可能还是无业游民 ·图文：范冰冰章子怡红毯斗美？ ·“惊悚导演”挑战战争大片 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 街巷 第11版 : 养生 第12版 : 经济 第13版 : 教卫 第14版 : 跑腿 第15版 : 楚动 第16版 : 中秋笔会 第18版 : 文娱 第19版 : 体育 第2版 : 要闻 第20版 : 国内 第21版 : 国际 第22版 : 影集 第23版 : 书香 第24版 : 访谈 第3版 : 关注 第4版 : 调查 第5版 : 人物 第6版 : 焦点 第7版 : 评论 第8版 : 现场 第9版 : 荆楚 · 图文：没演《家有儿女》我可能还 · 图文：范冰冰章子怡红毯斗美？ · “惊悚导演”挑战战争大片 18 文娱 2016.9.12 星期一 图文：范冰冰章子怡红毯斗美？ 这个可以有 楚天都市报讯 楚天都市报记者马俪



有“毯星”之称却因沉醉爱情而缺席红毯半年之久的范冰冰，终于回来了。这回，范爷的红毯之战不再满足于“完胜其他女星”，而是与“国际章”斗美，并引得双方粉丝好一场互掐。咋回事？

原来，多伦多电影节8日开幕，范冰冰和章子怡都去了，章子怡是以电影节评委身份去的，范冰冰是带着自己的作品《我不是潘金莲》去的。有网友觉得，虽然都是去电影节，但范冰冰地位不如章子怡，去拍照围观的没有外国群众，都是中国留学生。于是两家粉丝为了各自IDOL的地位就打起了口水仗。

这几年，中国女星喜欢去各种国际电影节争美斗艳。说起这个风气的形成，范爷有不可推卸的带头作用。红毯上的中国女星美则美矣，但没有作品，少有国外媒体关注，甚至发生电影节工作人员劝离的事件，让国内影迷看得直犯尴尬症，直呼“毯星”可以休矣。

女星之间的较劲在所难免，范冰冰这些年的努力大家也有目共睹，但这些较劲和努力若用错方向，结果可能不止是让大家犯尴尬症这么简单。

好在沉寂半年之后，当范冰冰回归红毯，是带着苦磨演技的作品去的。而这次她与章子怡的斗美，属于演技，可以有。

就在昨天，威尼斯电影节闭幕，赵薇以评委身份亮相。有中国网友质疑赵薇凭什么首任威尼斯国际电影节评委，外媒《综艺》的回答是，她是“中国票房最高的女导演（《致青春》），同时也是最受观众欢迎的女影星之一。”

威尼斯电影节的红毯，张雨绮也去了。因为没有作品，她的威尼斯之旅备受网友争议。与赵薇的红毯之争，高下立见。

让有实力有演技的红毯斗美，来得更猛烈些吧。范冰冰已经醒了，那些仍在沉迷中的，相信迟早会醒。





