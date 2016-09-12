查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第18版 文娱 ·图文：没演《家有儿女》我可能还是无业游民 ·图文：范冰冰章子怡红毯斗美？ ·“惊悚导演”挑战战争大片 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 街巷 第11版 : 养生 第12版 : 经济 第13版 : 教卫 第14版 : 跑腿 第15版 : 楚动 第16版 : 中秋笔会 第18版 : 文娱 第19版 : 体育 第2版 : 要闻 第20版 : 国内 第21版 : 国际 第22版 : 影集 第23版 : 书香 第24版 : 访谈 第3版 : 关注 第4版 : 调查 第5版 : 人物 第6版 : 焦点 第7版 : 评论 第8版 : 现场 第9版 : 荆楚 · 图文：没演《家有儿女》我可能还 · 图文：范冰冰章子怡红毯斗美？ · “惊悚导演”挑战战争大片 18 文娱 2016.9.12 星期一 张一山为感恩毅然接下“续集” 图文：没演《家有儿女》我可能还是无业游民 楚天都市报讯 图为：《家有儿女》剧照，张一山饰演刘星﹙左一﹚



楚天都市报记者张聪



“人红是非多”，这句亘古不变的真理，瞄准了张一山。

今年5月凭借网络剧《余罪》爆红，9月，他在北京跟友人酒后当街小便被媒体曝光。有人觉得这孩子“行为实在是不好”，也有人觉得这随性恰恰符合“余罪”的“人设”，上周的社交平台，因为这件事又是热闹一片。

24岁的他很快在微博“诚恳道歉”，表示以后会“向前一小步，文明一大步”，风波就此平息，但可以想见，作为当红小生的他，私密空间少了。



就是“接地气”

我是个特别没有档次的人



走红后的烦恼会让张一山痛苦吗？昨日，在俄罗斯录制陕西卫视《丝路上有你》的他接受全国媒体微信群访，两次回避正面回答这个问题，只表示特别感谢媒体朋友，“能配合的都会配合，能适应的都会努力适应。”

喝啤酒、吃烤串，有点小不文明，这大概就是生活中真实的张一山，他说自己从小生活在北京胡同里，“我不喜欢伪装，我也不喜欢在生活中演戏，一个在生活中演戏的人肯定不可能在作品里演好戏，因为他没有真实生活过、体验过。”

他也说自己是个“特别没有档次的人”，不喜欢旅行，拍完戏就呆在家跟家人聊天，家里人不做饭就上街吃牛肉拉面或者快餐，“我不愿意去饭馆点一桌子菜，首先挺浪费，然后我对吃不讲究，吃饱了就行。”

这种随性，让他成功地扮演了余罪，也让他在偷拍的镜头下无所遁形。



就是“平常心”

没有“我要最棒”的诉求



但张一山无所谓，他进这个圈子就是想好好拍戏。《余罪》火了后，他的片约突然暴涨，这其中就有根据去年热门韩剧《KillmeHealme》改编的《七个我》，这部戏里，张一山需要挑战7种人格，而原版中的主演，已经将这个角色演绎到了极致。

接这种前作特别好的角色，张一山是怎么想的？他说原版剧他看过，“人家确实拍得好演得也好，压力肯定有。”但他也想得很明白，做演员，“我不是为了让大家说张一山最棒，没有这种诉求，我就是希望通过自己的表演，创造一些作品让大家喜欢，让大家在工作之余开心消遣，这是我觉得演员的价值。”

他也不担心未来跟随这部戏而来的比较，“我会演出中国人的感觉，演我自己吧。我不怕跟人比，这些无法伤害到我，因为我不太在意别人对我的评价。”



就是“感恩”

没有《家有儿女》就没有张一山



除了《七个我》，张一山为人关注的后续作品，还有一部《家有儿女初长成》，这部《家有儿女》续篇即将开拍，张一山已确定参演——但是，对于张一山的部分粉丝来说，她们并不支持续演，因为，很多经典作品的续集只会招来吐槽和骂声。

其实，对于可能到来的吐槽，张一山很清楚，但他说自己是毅然决然答应制片人和导演邀请的，“剧本我都没看，剧情人物关系肯定都不一样了，最后能拍成什么样我也不知道。”但他说这些都不重要，“我就是想要感恩，对我12岁时出演的这部电视剧，做一个交待，一个总结，一个回顾。”《家有儿女》这部戏对于张一山的意义是空前的，他坦陈如果没有12年前的这部剧，就不会有他的今天，“我可能到现在还是一个无业游民，还不知道人生的志向和我想要从事的职业，我现在的一切都是这部剧带给我的，也是当时喜欢刘星（张一山在剧中的角色）的观众扶持着我走到今天。”





