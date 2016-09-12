查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第16版 中秋笔会 ·层层苏月折叠光阴 ·家乡的焙鱼 ·月饼计划 ·编者按 ·中秋桂花香 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 街巷 第11版 : 养生 第12版 : 经济 第13版 : 教卫 第14版 : 跑腿 第15版 : 楚动 第16版 : 中秋笔会 第18版 : 文娱 第19版 : 体育 第2版 : 要闻 第20版 : 国内 第21版 : 国际 第22版 : 影集 第23版 : 书香 第24版 : 访谈 第3版 : 关注 第4版 : 调查 第5版 : 人物 第6版 : 焦点 第7版 : 评论 第8版 : 现场 第9版 : 荆楚 · 层层苏月折叠光阴 · 家乡的焙鱼 · 月饼计划 · 编者按 · 中秋桂花香 16 中秋笔会 2016.9.12 星期一 中秋桂花香 楚天都市报讯 刘传福（四川泸州）



随着中秋佳节的临近，窗前的一棵丹桂，竟然在不知不觉中开放了，淡淡的幽香从窗口飘进来，满屋的味道沁人心脾。

打开窗户，寻味而去，一树葱葱郁郁的绿叶丛中，无数橘黄色的小花朵掩映其间。秋风吹过，满树的桂花似少女般躲躲藏藏的娇羞，在枝干和叶片的摇曳间若隐若现，偶尔，少许熟透的瓣片随风飘落，轻轻跌落的声响在五彩的秋阳里划过一道道金黄色的弧线。

农村的老家院坝里，也有一棵桂花树，那是去世多年的奶奶亲手栽种的。

听爷爷讲，奶奶五十多岁那年的中秋前夕，曾患过一场大病，那时家里条件不好，重病也无缘上大医院医治。后来，得益于民间一名好心中医，奶奶竟然奇迹般地从死亡线上回来了。

重获新生的奶奶备加珍惜生命，一天，她从山里挖来一棵丹桂，栽在院坝里，并告诉父亲，万一哪天天有不测自己离开了人世，也好为儿孙们留下一个念想。

说来也奇怪，从那以后，奶奶有生之年竟然从不轻易生病。那棵争气的桂花树，在她的精心照顾下越长越大，年年都如期开出了满树的花。

每年中秋前，花开一周过后，奶奶总会选择一个晴天，将一树的桂花采摘并收集起来。为了去除桂花的涩味，她加少许盐巴漂洗干净并放在一块纱布上将水沥干，再用一个小小的筲箕摊开，在阳光下晾晒起来，为我们制作糖桂花。

晚上，迎着微弱的煤油灯光，奶奶在一个碗口粗的瓶子里小心翼翼铺上一层桂花，在上面撒上一层白糖，再铺一层桂花，再撒一层白糖，如此反复多次直至桂花装完压实，最后才将瓶子密封起来。过了几天，透过瓶子的玻璃可以看到，桂花与糖如胶似漆融为一体，让人垂涎欲滴。

中秋之夜，全家庭前赏月之时，奶奶搬出一摞碗一字排开，在每个碗里加入一勺糖桂花，然后冲上一碗温开水搅匀端到每人面前。

深邃的夜空，一月当先，月华如水。全家人饮着奶奶制作的糖桂花吃着月饼，甜甜的味道中，一股淡雅的桂花幽香从碗底飘来，令人充满遐想又让人陶醉其间。直至月落西山，余香散尽，我们才在依依不舍中离去。

奶奶去世多年了，然而每年丹桂飘香的季节，想念就会随着佳节的临近疯长，让我情不自禁怀念起慈祥的奶奶来，怀念起她如那棵丹桂一样，默默无私为我们付出的一生。





