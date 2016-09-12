层层苏月折叠光阴家乡的焙鱼月饼计划编者按中秋桂花香
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 第16版 中秋笔会
·层层苏月折叠光阴
·家乡的焙鱼
·月饼计划
·编者按
·中秋桂花香
楚天都市报电子版
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16 中秋笔会 2016.9.12 星期一
编者按
    楚天都市报讯 五湖四海味，天涯游子心。
    中秋一味，是舌尖的味道，更是心尖的味道，是味蕾的活色生香，更是人情的至真至暖。
    今起，本报推出2016月光倾城中秋笔会，今日请品中秋“一味”。明起，请看“灯火”，作“诗笺”，读“家书”，赏“月色”。


   