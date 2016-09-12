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第16版 中秋笔会
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层层苏月折叠光阴
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家乡的焙鱼
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月饼计划
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编者按
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中秋桂花香
16
中秋笔会
2016.9.12 星期一
层层苏月折叠光阴
楚天都市报讯 毛锦茗（武汉）
又是一年中秋时节，月光一天天丰盈。
月饼自然是要有的。一枚枚月饼乖巧地躺在精致的礼盒中，盛装与人相见。常见的是广式月饼，甜而油，吃了后味蕾会麻木上半天。另一路的是冰激凌月饼，在飒飒秋风中未免太凉薄，缺了团圆应有的温暖。
我中意的倒是一种不装礼盒的苏式月饼，用纸裹着，在超市里论斤卖。买上几个托在手中，薄纸沙沙作响，里面的苏月有胖乎乎的触感，小心地拢紧手，很踏实。
苏月的馅儿也特别，从没有莲蓉那般把舌头甜掉的，都是寻常简单的口味，记得有芝麻、冰糖和豆沙。豆沙的最好吃了！香甜软糯，带着豆子的清香，仿佛把心里每个边角都熨得柔软起来。我总把一口豆沙嚼一遍，再嚼一遍，直到最后才不舍地一点点咽下，庆幸那香甜的气息还裹在唇齿间。
更馋人的，是那酥皮，不知多少层，每层都薄得像纸，平实中又显细致。这酥皮会自己簌簌地往下掉，散落在我的手心里。小时候我会仔细把酥皮都扒下来，然后凑上去，伸长舌头把酥皮卷到嘴里。酥皮在舌尖默默化开了，香气四散，绵软悠长，叫人想起炉膛里的火苗，雨后街巷间的卖花声，越过时空。恍然醒来，妹妹坐在对面咯咯笑，笑我嘴上满是碎末。
我向来觉得苏月最有味道，就像那轮明月，抬头便能望见，却载着我们的怀想与思念，陪我们走上千年万载，直到天边。