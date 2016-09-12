查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第15版 楚动 ·广告：动向新闻 ·图文：22名贫困新生喜获10万元助学金 ·图文：楚天小记者变身月饼制作师 ·广告 ·图文：“知音号”亮相上海旅游节 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 街巷 第11版 : 养生 第12版 : 经济 第13版 : 教卫 第14版 : 跑腿 第15版 : 楚动 第16版 : 中秋笔会 第18版 : 文娱 第19版 : 体育 第2版 : 要闻 第20版 : 国内 第21版 : 国际 第22版 : 影集 第23版 : 书香 第24版 : 访谈 第3版 : 关注 第4版 : 调查 第5版 : 人物 第6版 : 焦点 第7版 : 评论 第8版 : 现场 第9版 : 荆楚 · 广告：动向新闻 · 图文：22名贫困新生喜获10万 · 图文：楚天小记者变身月饼制作师 · 广告 · 图文：“知音号”亮相上海旅游节 15 楚动 2016.9.12 星期一 复古游轮演绎老武汉风情 图文：“知音号”亮相上海旅游节 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者高东起 通讯员朝宗）9月10日晚，上海旅游节开幕大巡游在该市淮海路上演，“知音号”花车代表湖北闪亮登场，展示湖北旅游形象。

创办于1990年的上海旅游节，是目前国内规模最大、最具城市影响力的大型旅游节庆活动。当日，19个国家和地区的25辆花车和31支表演方队，在上海相继亮相，现场45万名市民观看开幕式。以“知音号”复古游轮为造型的花车，搭载着身着长衫、旗袍的“民国范”俊男淑女，吸引众多目光。

代表湖北展示旅游形象的“知音号”花车，源于长江上首部漂移式多维体验剧《知音号》。“知音号”游轮已经完成装修，目前停泊在武昌造船厂码头，剧组正在武汉紧张排练，预计年底公演。





