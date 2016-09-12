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楚天都市报讯（记者刘春燕简 俊晖 通讯员胡鹏）9日上午，湖北省信义兄弟农民工帮扶基金会，在黄陂盘龙城举行“十七助”助学金发放仪式。来自全省各地贫困农民工家庭的22名大学新生，获得总计10万元的助学金，他们还主动加入信义兄弟志愿服务队，传承信义互助精神。



47岁汉子洒泪感恩“十七助”



“我是很少哭的人，今天却忍不住流泪。”从上海匆忙赶回武汉的47岁汉子冯国荣，代儿子冯彪领取5000元助学金时，哽咽着说。

冯彪毕业于黄陂一中，以632分的成绩考取厦门大学海洋科学专业，因为正在参加军训，父亲代他领取助学金。

冯国荣家在黄陂区陶田村，他常年在外打零工，爱人杨玉兰在东西湖一家服装厂做事，两人收入都不高，既要赡养年迈的父母，又要供孩子读书。“冯彪考上大学，亲戚朋友们见面就贺喜，对我却是个难关。”冯国荣说，女儿冯甜怡在华师大读大四，已报名准备考研，需要开销；儿子冯彪又考上大学，要远赴厦门，又要用钱。孩子们读中学时，亲戚们能借的都借了，真不知道该找谁开这个口。“8月份，同事带了份楚天都市报给我看，我一眼看到‘十七助’的信息，抱着试一试的心理打电话求助，没想到很快就帮我解了燃眉之急，我是打心里感激。”

冯国荣加入了信义兄弟志愿服务队，打算在上海参加力所能及的公益活动，“我要用行动告诉儿女们，要有颗感恩的心，要学会回报社会。”



好友重逢携手加入志愿队



“是你啊！”在助学金发放现场会议室里，两名18岁女孩邬紫华和余思敏，紧紧拉着对方的手。三年前，她们是黄陂李集中学的同班好友。后来，邬紫华进入黄陂一中，余思敏进入盘龙一中，从此失联。如今，邬紫华考入华中科技大学同济医学院，余思敏考入武汉学院，没想到在“十七助”助学金发放现场相遇。她们各领取了5000元助学金，并携手加入信义兄弟志愿服务队。

邬紫华说，她读中学时就受到社会关爱，高中班主任陈老师帮她解决了很多困难，如今又得到“十七助”帮扶，还联系上失散多年的好友，“真是太幸运了。”

湖北省信义兄弟农民工帮扶基金会理事长孙东林，对受助学生进入大学开启人生新阶段表示祝贺，并希望他们通过信义兄弟志愿服务队，多做善事，传递爱心。据悉，该基金会自2010年成立以来，已累计为我省农民工困难家庭发放各类帮扶资金900多万元。





