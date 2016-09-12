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第14版 跑腿
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图文：照片上的乌克兰美女你在哪
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签完购房合同发现产权只有40年
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市民之声
14
跑腿
2016.9.12 星期一
市民之声
楚天都市报讯 昨日，楚天都市报热线接到市民来电反映情况，记者随后联系了各主管部门。
江岸区刘先生：每到傍晚，在百步亭花园路上，就有许多机动车违停在马路两侧。有时到了次日上午八九点还不开走，极大影响了附近小区居民的出行，让交通变得更加拥堵。
武汉市交管局：已通知辖区交警对违停机动车车主依法进行处罚，同时加大巡查频率。
青山区黄女士：在建设五路热电社区靠倒口湖边，有一个建筑工地，一个多月以来经常日以继夜地施工，影响周边居民夜间休息。
青山区城管委：夜间值班执法人员将到现场调查，看工地是否按规定办理相关证照，再根据结果依法进行相应处理。楚天都市报记者揭明玥