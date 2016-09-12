查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第14版 跑腿 ·广告 ·图文：照片上的乌克兰美女你在哪？ ·签完购房合同发现产权只有40年 ·市民之声 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 街巷 第11版 : 养生 第12版 : 经济 第13版 : 教卫 第14版 : 跑腿 第15版 : 楚动 第16版 : 中秋笔会 第18版 : 文娱 第19版 : 体育 第2版 : 要闻 第20版 : 国内 第21版 : 国际 第22版 : 影集 第23版 : 书香 第24版 : 访谈 第3版 : 关注 第4版 : 调查 第5版 : 人物 第6版 : 焦点 第7版 : 评论 第8版 : 现场 第9版 : 荆楚 · 广告 · 图文：照片上的乌克兰美女你在哪 · 签完购房合同发现产权只有40年 · 市民之声 14 跑腿 2016.9.12 星期一 市民之声 楚天都市报讯 昨日，楚天都市报热线接到市民来电反映情况，记者随后联系了各主管部门。

江岸区刘先生：每到傍晚，在百步亭花园路上，就有许多机动车违停在马路两侧。有时到了次日上午八九点还不开走，极大影响了附近小区居民的出行，让交通变得更加拥堵。

武汉市交管局：已通知辖区交警对违停机动车车主依法进行处罚，同时加大巡查频率。

青山区黄女士：在建设五路热电社区靠倒口湖边，有一个建筑工地，一个多月以来经常日以继夜地施工，影响周边居民夜间休息。

青山区城管委：夜间值班执法人员将到现场调查，看工地是否按规定办理相关证照，再根据结果依法进行相应处理。楚天都市报记者揭明玥





