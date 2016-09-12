查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第14版 跑腿 ·广告 ·图文：照片上的乌克兰美女你在哪？ ·签完购房合同发现产权只有40年 ·市民之声 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 街巷 第11版 : 养生 第12版 : 经济 第13版 : 教卫 第14版 : 跑腿 第15版 : 楚动 第16版 : 中秋笔会 第18版 : 文娱 第19版 : 体育 第2版 : 要闻 第20版 : 国内 第21版 : 国际 第22版 : 影集 第23版 : 书香 第24版 : 访谈 第3版 : 关注 第4版 : 调查 第5版 : 人物 第6版 : 焦点 第7版 : 评论 第8版 : 现场 第9版 : 荆楚 · 广告 · 图文：照片上的乌克兰美女你在哪 · 签完购房合同发现产权只有40年 · 市民之声 14 跑腿 2016.9.12 星期一 签完购房合同发现产权只有40年 客户自称被欺骗欲毁约 中介称已提前告知 楚天都市报讯 市民王女士反映，8月29日，她通过汉口一家房产中介公司购买二手房后，与房东签订了合同，并缴纳定金，事后发现该套房源产权只有40年。

王女士说，上月底，她在武汉搜房怡然居客房地产经纪有限公司三阳路分公司登记，向中介提出要买一套产权70年的房源。8月29日，她在中介带领下，看中了江岸区瑞详路的一套房子。当晚，中介约来房东准备签约，签合同前，出于对中介的信任，王女士请中介人员帮忙把关，被告知没问题后，王女士同房主签订了房屋买卖合同，并向房东缴纳了2万元定金，还向中介缴纳了9000元服务费。

第二天，王女士在中介拍下的房产证照片中发现，该套住房用地为城镇混合住宅用地，产权只有40年。在王女士的购房合同上，记者看到，关于土地使用年限并未详细标明，而是用打印出的“××”代替。事先没有告知，合同里也没注明，王女士觉得被中介欺骗误导，要求退款。

9日，楚天都市报记者来到位于三阳路铂仕汇国际广场的这家中介公司。该公司相关人士解释说，这套房源也是王女士主动要求去看的，签合同前，房主出示了房产证，他们确认没有问题，已提前告知产权年限，合同内涉及“××”的内容，一般是双方商量后填写，王女士当时对此无异议签了合同。目前，双方还在进一步协商此事。 楚天都市报记者刘闪





