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图文：照片上的乌克兰美女你在哪
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市民之声
14
跑腿
2016.9.12 星期一
好心人捡到老外钱包 寻找失主时却犯了难
图文：照片上的乌克兰美女你在哪？
楚天都市报讯 图为：钱包内的财物和外籍女子登记照
昨日，市民马女士说，她在地铁站外捡到一个钱包。里面有人民币和外币、印着外文的信用卡和会员卡，以及三张外籍女子的登记照片。因为钱包内无任何联系方式，她找不到失主。
马女士介绍，前晚10时许，她乘坐地铁3号线回汉口城市广场，从B出站口出来，发现花坛边上有一个黑白花纹的织布手包，里面装着一只橙色的皮夹。“这是谁的钱包掉了？”马女士原地等候了半小时，不见失主回来，将包带回了家。
回到家后，马女士打开钱包一看，里面除了200多元人民币，剩下的全是印有外文的卡片和钞票，还有3张登记照，上面是一位金发碧眼的外国女子。马女士在网上搜索发现，这些外国钞票是乌克兰的货币格里夫纳，信用卡和会员卡上的文字显示，这名失主应该来自乌克兰。不过，因为钱包里没有任何证件，马女士无法找到失主。
昨日上午，楚天都市报记者和马女士一起打开钱包，里面有各种乌克兰商家的广告卡片，还有健身卡、会员卡、信用卡，但上面也没有失主的名字。除此之外，还有两张印有中文的星巴克卡片，记者拿着卡片到商场的星巴克咖啡店询问，店员说这两张纸卡片只是样卡，没有任何信息。
记者随后找到后湖警务站，民警查询后称，近两日并没有外籍人士报警称财物丢失。随后，记者将钱包转交给后湖派出所，民警称会联系出入境管理局，看能否查到相关信息。
如果你认识这位乌克兰美女，可以拨打本报新闻热线86777777。 楚天都市报记者满达