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 第13版 教卫
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楚天都市报电子版
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13 教卫 2016.9.12 星期一
上课频繁发呆原来竟是“失神”
    楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者李晗 通讯员应述辉）一向聪明敏捷的小学生，这学期开学后却频频走神，甚至连老师大声点名都“不为所动”。昨天他被家长带到医院检查，发现竟是“失神”。
    8岁的小龙在汉口一所小学读三年级，学习成绩一直不错。然而这学期开学第一天，老师们发现小龙一反常态，上课时眼神总是直直的，连铅笔掉到地上都不知道。父母得知后，叮嘱他上课要专心不能发呆。上周五，老师发现小龙“开小差”的情况越来越严重，甚至连大声点名让他回答问题都不为所动，直到同桌拍打他他才“恍然大悟”。昨天，父母带他到湖北省中西医结合医院，经检查确诊为失神性癫痫。
    该院神经内科主任郭珍立表示，该病主要发生在儿童时期，表现为数秒至数十秒内双眼茫然，表情呆滞，对外界刺激无反应。“与一般癫痫的身体抽搐不同，该病很容易被误认为发呆、走神。如任其反复发作，将对孩子的学习成绩、社交能力产生不良影响。”郭珍立提醒，对于频繁走神的12岁以内儿童，家长一定要多注意，及时就诊。


   