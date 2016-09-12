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第13版 教卫
·“寻师热线”助部分读者找到恩师
·图文：省幼师迎新 大一男生同比翻番
·定制主播月赚万元 大学生创业瞄准粉丝经济
·睫毛增长液风靡微信朋友圈
·武汉第三医院成为武大附属医院
·上课频繁发呆原来竟是“失神”
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“寻师热线”助部分读者找到恩师
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图文：省幼师迎新 大一男生同比
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定制主播月赚万元 大学生创业瞄
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睫毛增长液风靡微信朋友圈
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武汉第三医院成为武大附属医院
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上课频繁发呆原来竟是“失神”
13
教卫
2016.9.12 星期一
武汉第三医院成为武大附属医院
楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者高家龙 通讯员陈敏 李菡）昨日，“武汉大学附属同仁医院”“武汉大学同仁临床学院”在武汉市第三医院正式挂牌。
武汉市第三医院是一家有着百年历史的大型综合性三甲医院，此次挂牌后，该院将依托武汉大学深厚的文化底蕴，在人才培养、科学研究、学科建设等方面与武大深入合作，促进双方共同发展。