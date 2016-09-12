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 第13版 教卫
·“寻师热线”助部分读者找到恩师
·图文：省幼师迎新 大一男生同比翻番
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·睫毛增长液风靡微信朋友圈
·武汉第三医院成为武大附属医院
·上课频繁发呆原来竟是“失神”
楚天都市报电子版
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13 教卫 2016.9.12 星期一
睫毛增长液风靡微信朋友圈
专家提醒：不仅没啥作用还可能伤眼睛
    楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者陈媛 通讯员刘晓鸿）很多爱美的女孩子都希望有长长的眼睫毛，最近，睫毛增长液风靡微信朋友圈，据说用了就能长出纤长的睫毛。昨日专家指出，睫毛的长短主要取决于基因，睫毛增长液不仅没有太大作用，还可能伤害眼睛。
    最近风靡微信朋友圈的睫毛增长液，号称每天涂一涂，就能长出纤长的睫毛，不仅如此，网上还有视频和图片，都是卖家声称的反馈视频。家住武昌街道口23岁的刘小姐前几天就在网上买了一瓶，没想到使用后第二天眼睑就发炎红肿，赶紧到医院去处理。
    楚天都市报记者走访发现，市面上的睫毛增长液五花八门，价格从几十元到几百元不等。一位化妆品店铺老板说，睫毛增长液是韩国技术，将其涂在睫毛根部，能刺激毛孔，每天坚持使用，大概半个月就会有效果。而一位网店老板则宣称，睫毛增长液的主要成分有28种植物原液，给睫毛补充营养，这样就可以起到增长的效果。
    武汉爱尔眼科医院眼整形科主任涂惠芳说，许多睫毛增长液的成分是生物素、植物提取素等成分不明的化学物质，如使用不当，会对眼睛角膜和结膜造成损伤，引起炎症。不仅如此，使用睫毛增长液还会有秃睫的危险。同时，睫毛增长液涂在眼皮睫毛的根部，可能会让眼睛周围的皮肤红肿过敏，色素沉淀，变成熊猫眼，甚至长出来的新睫毛杂乱，变成睫毛倒插。
    专家提醒，睫毛长短主要取决于基因，借助外力想让睫毛长长都是没多大作用的。


   