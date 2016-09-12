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第13版 教卫
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·图文：省幼师迎新 大一男生同比翻番
·定制主播月赚万元 大学生创业瞄准粉丝经济
·睫毛增长液风靡微信朋友圈
·武汉第三医院成为武大附属医院
·上课频繁发呆原来竟是“失神”
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“寻师热线”助部分读者找到恩师
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图文：省幼师迎新 大一男生同比
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定制主播月赚万元 大学生创业瞄
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睫毛增长液风靡微信朋友圈
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武汉第三医院成为武大附属医院
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上课频繁发呆原来竟是“失神”
13
教卫
2016.9.12 星期一
定制主播月赚万元 大学生创业瞄准粉丝经济
楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者周治涛 通讯员陈凌 赖晓玲）昨日，由省教育厅等多家单位联办的第二届中国“互联网+”大学生创新创业大赛湖北赛区复赛，在湖北工业大学举行，记者发现，不少大学生创业团队瞄准粉丝经济。
湖北大学播音主持专业大四学生乔鹏飞，昨日参赛的项目就是网络主播的孵化养成模式。乔鹏飞介绍，通过设计脚本、拍摄短视频、联合电视台制作节目等方式塑造的网络主播，往往能赢得更高的关注度。目前创业团队每月盈利可达到上万元，在各大直播平台也成功推出了多个知名网络主播。
据了解，此次“互联网+”大学生创新创业大赛湖北赛区，有635个项目进入复赛，来自34所高校的78个项目进入复赛现场赛。记者发现，除了定制主播，其中还有不少餐饮、购物、交友主题的APP创业项目。大赛评委专家表示，大学生创业项目瞄准粉丝经济，充满创意，但要从粉丝中找到好的盈利模式，并不容易。