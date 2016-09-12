查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第13版 教卫 ·“寻师热线”助部分读者找到恩师 ·图文：省幼师迎新 大一男生同比翻番 ·定制主播月赚万元 大学生创业瞄准粉丝经济 ·睫毛增长液风靡微信朋友圈 ·武汉第三医院成为武大附属医院 ·上课频繁发呆原来竟是“失神” 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 街巷 第11版 : 养生 第12版 : 经济 第13版 : 教卫 第14版 : 跑腿 第15版 : 楚动 第16版 : 中秋笔会 第18版 : 文娱 第19版 : 体育 第2版 : 要闻 第20版 : 国内 第21版 : 国际 第22版 : 影集 第23版 : 书香 第24版 : 访谈 第3版 : 关注 第4版 : 调查 第5版 : 人物 第6版 : 焦点 第7版 : 评论 第8版 : 现场 第9版 : 荆楚 · “寻师热线”助部分读者找到恩师 · 图文：省幼师迎新 大一男生同比 · 定制主播月赚万元 大学生创业瞄 · 睫毛增长液风靡微信朋友圈 · 武汉第三医院成为武大附属医院 · 上课频繁发呆原来竟是“失神” 13 教卫 2016.9.12 星期一 定制主播月赚万元 大学生创业瞄准粉丝经济 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者周治涛 通讯员陈凌 赖晓玲）昨日，由省教育厅等多家单位联办的第二届中国“互联网+”大学生创新创业大赛湖北赛区复赛，在湖北工业大学举行，记者发现，不少大学生创业团队瞄准粉丝经济。

湖北大学播音主持专业大四学生乔鹏飞，昨日参赛的项目就是网络主播的孵化养成模式。乔鹏飞介绍，通过设计脚本、拍摄短视频、联合电视台制作节目等方式塑造的网络主播，往往能赢得更高的关注度。目前创业团队每月盈利可达到上万元，在各大直播平台也成功推出了多个知名网络主播。

据了解，此次“互联网+”大学生创新创业大赛湖北赛区，有635个项目进入复赛，来自34所高校的78个项目进入复赛现场赛。记者发现，除了定制主播，其中还有不少餐饮、购物、交友主题的APP创业项目。大赛评委专家表示，大学生创业项目瞄准粉丝经济，充满创意，但要从粉丝中找到好的盈利模式，并不容易。





