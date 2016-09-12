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12
经济
2016.9.12 星期一
中秋节地铁6点开班
节前一天地铁全网加密车次
楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者潘锡珩 通讯员曾斯 黄彦）昨天，武汉地铁运营公司发布了中秋节期间的地铁行车方案。中秋节当天和工作日一样6点发班，而正常节假日开班时间为6：30。
9月15日中秋节当天，武汉地铁1、2、3、4号线运营时间为6:00至22:30，和工作日一样。9月16日、17日按正常节假日时刻表运营，4条线运营时间为6:30至22:30。
根据往年经验，第一轮客流高峰可能出现在节前一天。因此，从14日下午2点起，4条线路将陆续加车上线。其中，1号线最短行车间隔将缩至3.7分钟，2号线最短行车间隔将缩至3.5分钟。