查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第12版 经济 ·图文：米酒穿果冻马甲 零食店里热销 ·餐刀月饼礼盒 难过机场安检 ·武汉第4座奥特莱斯光谷开建 ·广告：双虎涂料全国大招商 ·开奖公告 ·中秋节赏月有点悬 ·中秋节地铁6点开班 ·新品播报 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 街巷 第11版 : 养生 第12版 : 经济 第13版 : 教卫 第14版 : 跑腿 第15版 : 楚动 第16版 : 中秋笔会 第18版 : 文娱 第19版 : 体育 第2版 : 要闻 第20版 : 国内 第21版 : 国际 第22版 : 影集 第23版 : 书香 第24版 : 访谈 第3版 : 关注 第4版 : 调查 第5版 : 人物 第6版 : 焦点 第7版 : 评论 第8版 : 现场 第9版 : 荆楚 · 图文：米酒穿果冻马甲 零食店里 · 餐刀月饼礼盒 难过机场安检 · 武汉第4座奥特莱斯光谷开建 · 广告：双虎涂料全国大招商 · 开奖公告 · 中秋节赏月有点悬 · 中秋节地铁6点开班 · 新品播报 12 经济 2016.9.12 星期一 中秋节地铁6点开班 节前一天地铁全网加密车次 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者潘锡珩 通讯员曾斯 黄彦）昨天，武汉地铁运营公司发布了中秋节期间的地铁行车方案。中秋节当天和工作日一样6点发班，而正常节假日开班时间为6：30。

9月15日中秋节当天，武汉地铁1、2、3、4号线运营时间为6:00至22:30，和工作日一样。9月16日、17日按正常节假日时刻表运营，4条线运营时间为6:30至22:30。

根据往年经验，第一轮客流高峰可能出现在节前一天。因此，从14日下午2点起，4条线路将陆续加车上线。其中，1号线最短行车间隔将缩至3.7分钟，2号线最短行车间隔将缩至3.5分钟。





