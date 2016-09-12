查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第12版 经济 ·图文：米酒穿果冻马甲 零食店里热销 ·餐刀月饼礼盒 难过机场安检 ·武汉第4座奥特莱斯光谷开建 ·广告：双虎涂料全国大招商 ·开奖公告 ·中秋节赏月有点悬 ·中秋节地铁6点开班 ·新品播报 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 街巷 第11版 : 养生 第12版 : 经济 第13版 : 教卫 第14版 : 跑腿 第15版 : 楚动 第16版 : 中秋笔会 第18版 : 文娱 第19版 : 体育 第2版 : 要闻 第20版 : 国内 第21版 : 国际 第22版 : 影集 第23版 : 书香 第24版 : 访谈 第3版 : 关注 第4版 : 调查 第5版 : 人物 第6版 : 焦点 第7版 : 评论 第8版 : 现场 第9版 : 荆楚 · 图文：米酒穿果冻马甲 零食店里 · 餐刀月饼礼盒 难过机场安检 · 武汉第4座奥特莱斯光谷开建 · 广告：双虎涂料全国大招商 · 开奖公告 · 中秋节赏月有点悬 · 中秋节地铁6点开班 · 新品播报 12 经济 2016.9.12 星期一 中秋节赏月有点悬 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者陈希）本周四迎来中秋佳节，当天江城市民可赏明月吗？从昨日最新预报来看比较悬。

本周前三天，全省大部地区都是多云天气，只有恩施地区周三会有阵雨飘洒。中秋假期的前两天（周四周五），东部地区将有阵雨打扰，其他地区多云，中秋假期第三天（周六）全省将转为晴到多云。因东部地区有阵雨，而且其他地区又是多云，所以中秋当天武汉市民想赏明月估计比较悬，但不是没有可能。

本周全省高温略有波动，在30℃上下荡秋千：周一至周三高温30℃-33℃，中秋节期间会有所回落，周四周五27℃-30℃，周六29℃-32℃。

具体到武汉，本周以晴天到多云为主，低温20℃-22℃，高温周一至周三32℃-33℃，周四周五有阵雨飘落，高温会降至29℃，周六周日高温30℃-31℃。





