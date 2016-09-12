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12
经济
2016.9.12 星期一
中秋节赏月有点悬
楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者陈希）本周四迎来中秋佳节，当天江城市民可赏明月吗？从昨日最新预报来看比较悬。
本周前三天，全省大部地区都是多云天气，只有恩施地区周三会有阵雨飘洒。中秋假期的前两天（周四周五），东部地区将有阵雨打扰，其他地区多云，中秋假期第三天（周六）全省将转为晴到多云。因东部地区有阵雨，而且其他地区又是多云，所以中秋当天武汉市民想赏明月估计比较悬，但不是没有可能。
本周全省高温略有波动，在30℃上下荡秋千：周一至周三高温30℃-33℃，中秋节期间会有所回落，周四周五27℃-30℃，周六29℃-32℃。
具体到武汉，本周以晴天到多云为主，低温20℃-22℃，高温周一至周三32℃-33℃，周四周五有阵雨飘落，高温会降至29℃，周六周日高温30℃-31℃。