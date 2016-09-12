查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第12版 经济 ·图文：米酒穿果冻马甲 零食店里热销 ·餐刀月饼礼盒 难过机场安检 ·武汉第4座奥特莱斯光谷开建 ·广告：双虎涂料全国大招商 ·开奖公告 ·中秋节赏月有点悬 ·中秋节地铁6点开班 ·新品播报 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 街巷 第11版 : 养生 第12版 : 经济 第13版 : 教卫 第14版 : 跑腿 第15版 : 楚动 第16版 : 中秋笔会 第18版 : 文娱 第19版 : 体育 第2版 : 要闻 第20版 : 国内 第21版 : 国际 第22版 : 影集 第23版 : 书香 第24版 : 访谈 第3版 : 关注 第4版 : 调查 第5版 : 人物 第6版 : 焦点 第7版 : 评论 第8版 : 现场 第9版 : 荆楚 · 图文：米酒穿果冻马甲 零食店里 · 餐刀月饼礼盒 难过机场安检 · 武汉第4座奥特莱斯光谷开建 · 广告：双虎涂料全国大招商 · 开奖公告 · 中秋节赏月有点悬 · 中秋节地铁6点开班 · 新品播报 12 经济 2016.9.12 星期一 振民族工业 铸百年品牌 广告：双虎涂料全国大招商 楚天都市报讯 一个诞生于1928年的民族品牌，再次吹响复兴的号角——近日，武汉双虎涂料宣布：其支柱产业之一的工业涂料将面向全国广招经销商。

据双虎涂料负责人介绍：“双虎涂料是上世纪80年代武汉知名工业品牌，也是中国涂料行业第一家上市企业，几经调整和发展，现在有了重新走向全国市场的底气和雄心，将以新装备、新形像、新政策向社会各界展示民族工业的新风采”。

力诺集团斥资10亿，打造精细化工及涂料生产研发基地。2015年，占地167亩的双虎涂料厂区建成投产，设计产能达11万吨。生产装备全球采购，对标世界级德国智能工业园，园区从原料入库、生产投料、产品包装基本实现自动化控制，原料合成、运输实现全封闭管道输送，成为武汉两型社会建设示范性科技园区。如今，双虎涂料建有国家博士后工作站、湖北省涂料研究院等产学研机构，并拥有国家发明专利、科技进步奖等数十项奖项。

2016年，双虎涂料工业涂料板块，积极探索转型发展之路，努力调整产业结构，以振兴民族工业，建造百年双虎为己任，续写双虎辉煌。这是双虎涂料迈向百年梦想的一大步。

“双虎涂料以打造涂料界的标杆企业为目标，期望和全国经销商一起创造新辉煌。”双虎涂料负责人信心满满地说。

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