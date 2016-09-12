查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第12版 经济 ·图文：米酒穿果冻马甲 零食店里热销 ·餐刀月饼礼盒 难过机场安检 ·武汉第4座奥特莱斯光谷开建 ·广告：双虎涂料全国大招商 ·开奖公告 ·中秋节赏月有点悬 ·中秋节地铁6点开班 ·新品播报 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 街巷 第11版 : 养生 第12版 : 经济 第13版 : 教卫 第14版 : 跑腿 第15版 : 楚动 第16版 : 中秋笔会 第18版 : 文娱 第19版 : 体育 第2版 : 要闻 第20版 : 国内 第21版 : 国际 第22版 : 影集 第23版 : 书香 第24版 : 访谈 第3版 : 关注 第4版 : 调查 第5版 : 人物 第6版 : 焦点 第7版 : 评论 第8版 : 现场 第9版 : 荆楚 · 图文：米酒穿果冻马甲 零食店里 · 餐刀月饼礼盒 难过机场安检 · 武汉第4座奥特莱斯光谷开建 · 广告：双虎涂料全国大招商 · 开奖公告 · 中秋节赏月有点悬 · 中秋节地铁6点开班 · 新品播报 12 经济 2016.9.12 星期一 武汉第4座奥特莱斯光谷开建 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者林永俊 通讯员曾婷婷）明年底，武汉市民将又多一个休闲购物好去处。记者昨从中建三局获悉，由其承建的武汉首创钜大奥特莱斯近日在光谷破土动工，计划明年下半年营业。

据介绍，该项目位于东湖高新技术开发区二妃山风景区边，东临光谷三路，南临高新二路与武汉网球中心相望，西临武汉三环线，北接高新大道，总建筑面积约10.8万平方米，由7栋商业楼及1栋停车楼组成，计划明年下半年开业，届时将成为集休闲、娱乐、饮食、购物为一体的一站式商业中心。

记者了解到，奥特莱斯在零售商业中专指由销售过季、下架、断码名牌商品的商店组成的购物中心，被称为“品牌直销购物中心”，目前武汉共有3座奥特莱斯购物中心，分别位于黄陂、江夏、汉南。





