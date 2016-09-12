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12
经济
2016.9.12 星期一
图文：米酒穿果冻马甲 零食店里热销
因性价比不高 超市里的销量不理想
楚天都市报讯 图为：零食店里的果冻装米酒 楚天都市报记者潘锡珩摄
楚天都市报记者潘锡珩 实习生李添一
乍一看是果冻，拿在手上仔细一瞧才发现是米酒。最近，市面上出现了一种包装成果冻状的米酒。记者采访发现，这种米酒在大型超市里少人问津，在零食专卖店里却很受欢迎。
果冻装米酒摆上柜台
昨日，记者在汉口解放大道一家超市看到，售卖米酒的柜台上，除了传统的碗装、瓶装米酒，还出现了果冻装的米酒。12小盒封装在一个透明盒子里，包含三种口味，售价每盒12.8元。
在武昌徐东大街，记者在两家零食专卖店也看到了这种果冻装米酒。其中一家店有原味和银耳味两种口味，售价11.9元/斤，另一家店有原味、银耳味、玫瑰花、菠萝等五六种口味，9.9元/斤。记者买了几个尝了尝，感觉米酒味较淡，香甜味更浓郁。
超市里果冻装难敌传统装
这种新包装的米酒市场如何？昨日下午，记者来到徐东大街一家大型超市。家住附近的赵大妈正巧来买米酒，她发现柜台上摆着这种新包装的米酒。她算了算，一盒12个，共480克，卖12.8元，算下来相当于一斤13.3元。而旁边的玻璃瓶传统包装的米酒，900克才卖11.9元，约合6.6元/斤。“换了个马甲，价格却是老包装的两倍多，不划算。”她将玻璃瓶装的米酒放进购物车。
记者走访多家超市发现，果冻装米酒的销量并不好。一名销售人员介绍，逛超市的以家庭主妇以及中老年人为主，他们对价格较敏感。稍微一换算，就会发现这种米酒价格贵了不少。
在徐东一家超市记者了解到，去年这里曾经卖过这种散装的果冻装米酒，但现在已经不卖了，“可能是因为卖得不好吧。”一名工作人员告诉记者。
零食店里颇受年轻人欢迎
在零食专卖店，这种迷你装的米酒销量却不错。水果湖一家良品铺子的店员告诉记者，夏天的时候卖得更好，一天要卖上十斤。
记者在徐东一家老婆最大零食店看到，这种果冻装米酒和果冻摆在同一个货架上。店员说，来买果冻装米酒的，多是年轻白领、大学生、潮爸潮妈等。
采访中，记者碰巧遇到一名20多岁的年轻女孩，抓了几大把这种米酒放进购物篮，一称，足有三斤多。她告诉记者，这种米酒包装萌萌的，可以放在包里随身带，她和男友都很喜欢吃。
业内人士认为，年轻人对新鲜有趣的产品接受度高，对价格不太敏感，商家推出果冻装米酒，无疑是一种较好的营销策略。