查看本版大图
上一版
下一版
版面概览
第10版 街巷
·民族大道将成开学季“首堵”
·硚口法官借新洲法庭开庭断案
·图文：独腿女孩刘文君传奇
·双节票贩花招多铁警欢迎您举报
数字报首页
-
本期首页
-
多媒体版
-
离线阅读
-
退出
版面导航
标题导航
报纸订阅
在线投稿
在线调查
第1版 : 要闻
第10版 : 街巷
第11版 : 养生
第12版 : 经济
第13版 : 教卫
第14版 : 跑腿
第15版 : 楚动
第16版 : 中秋笔会
第18版 : 文娱
第19版 : 体育
第2版 : 要闻
第20版 : 国内
第21版 : 国际
第22版 : 影集
第23版 : 书香
第24版 : 访谈
第3版 : 关注
第4版 : 调查
第5版 : 人物
第6版 : 焦点
第7版 : 评论
第8版 : 现场
第9版 : 荆楚
·
民族大道将成开学季“首堵”
·
硚口法官借新洲法庭开庭断案
·
图文：独腿女孩刘文君传奇
·
双节票贩花招多铁警欢迎您举报
10
街巷
2016.9.12 星期一
双节票贩花招多铁警欢迎您举报
热线电话：027-51137717
楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者吴昌华 通讯员冯畅）中秋国庆双节即将来临，多处热点车站火车票一票难求。昨日，武汉铁路公安处宣布启动“2016秋风行动”打击倒票，并公布举报热线电话027-51137717。
武铁警方介绍，双节车票已进入预售期，铁路警方在售票厅、车站广场、进出站口等重点区域加强巡控。据研判，票贩花招越来越多，有的持假证购票倒卖，有的钻漏洞带客进站，等等。警方对此将予以重点打击，也吁请广大旅客积极举报。
对辖区内利用商店、酒店、旅行社为掩护的“代售”黑票点，铁路警方也将联合地方公安机关开展整治。针对网络倒票，警方已抽调专业人员成立网络安全作战小组，开展网上24小时巡查。
行动期间，武汉公安处还将抽查询问旅客火车票购票来源，对高价票、假票、假乘车证、假身份证线索严格追查。举报电话：027-51137717。
该行动将持续至国庆小长假结束。