查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第10版 街巷 ·民族大道将成开学季“首堵” ·硚口法官借新洲法庭开庭断案 ·图文：独腿女孩刘文君传奇 ·双节票贩花招多铁警欢迎您举报 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 街巷 第11版 : 养生 第12版 : 经济 第13版 : 教卫 第14版 : 跑腿 第15版 : 楚动 第16版 : 中秋笔会 第18版 : 文娱 第19版 : 体育 第2版 : 要闻 第20版 : 国内 第21版 : 国际 第22版 : 影集 第23版 : 书香 第24版 : 访谈 第3版 : 关注 第4版 : 调查 第5版 : 人物 第6版 : 焦点 第7版 : 评论 第8版 : 现场 第9版 : 荆楚 · 民族大道将成开学季“首堵” · 硚口法官借新洲法庭开庭断案 · 图文：独腿女孩刘文君传奇 · 双节票贩花招多铁警欢迎您举报 10 街巷 2016.9.12 星期一 双节票贩花招多铁警欢迎您举报 热线电话：027-51137717 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者吴昌华 通讯员冯畅）中秋国庆双节即将来临，多处热点车站火车票一票难求。昨日，武汉铁路公安处宣布启动“2016秋风行动”打击倒票，并公布举报热线电话027-51137717。

武铁警方介绍，双节车票已进入预售期，铁路警方在售票厅、车站广场、进出站口等重点区域加强巡控。据研判，票贩花招越来越多，有的持假证购票倒卖，有的钻漏洞带客进站，等等。警方对此将予以重点打击，也吁请广大旅客积极举报。

对辖区内利用商店、酒店、旅行社为掩护的“代售”黑票点，铁路警方也将联合地方公安机关开展整治。针对网络倒票，警方已抽调专业人员成立网络安全作战小组，开展网上24小时巡查。

行动期间，武汉公安处还将抽查询问旅客火车票购票来源，对高价票、假票、假乘车证、假身份证线索严格追查。举报电话：027-51137717。

该行动将持续至国庆小长假结束。





