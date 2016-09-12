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街巷
2016.9.12 星期一
包工头涉嫌犯罪在新洲羁押 又因欠薪在硚口被起诉
硚口法官借新洲法庭开庭断案
楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者余皓 通讯员东成）务工人员将欠薪的4名包工头告上硚口区法院，不料其中一人因涉嫌犯罪，羁押在新洲看守所。硚口的法官决定，借用新洲区的法庭审理此案。
王某、刘某、夏某、冯某等4人分别来自新洲和黄冈等地，都是包工头，联合承包了河南罗山县一工程。工程完工后，王某等欠夏师傅所带班组30万元劳务款未付清，于去年2月13日打了欠条。但此后，夏师傅追讨欠款时，被以各种理由拒绝。
今年4月，夏师傅将包工头4人一并告上硚口区法院。王某、夏某到庭应诉，冯某经多次传唤拒不到庭，刘某则因涉嫌犯罪被羁押在新洲区看守所。
考虑到将刘某提至硚口有诸多不便，主审法官黄烈平决定，借用新洲区法院的法庭审理此案。6月29日，在新洲区法院法警押解下，刘某和他人一并到该院应诉。
法庭上，王某等人称，他们确实欠夏某的劳务费，但具体数额不清。30万元欠条，是在夏师傅妻子以跳楼相威胁下被迫打的，不算数。法院认为，王某等人称欠条系被胁迫后写的，但其均未提供报警记录或其他相关证据，故该答辩意见不予采纳。遂判决，由王某等4人共同偿还夏师傅30万元。
9月9日，心怀感激的夏师傅将一面写有“农民工的守护神”的锦旗，送至硚口区法院。
虽然冯某没到庭，但黄烈平称，这不影响该案在判决生效后的强制执行，夏某的债权能得到法律保障。