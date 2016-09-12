查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第10版 街巷 ·民族大道将成开学季“首堵” ·硚口法官借新洲法庭开庭断案 ·图文：独腿女孩刘文君传奇 ·双节票贩花招多铁警欢迎您举报 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 街巷 第11版 : 养生 第12版 : 经济 第13版 : 教卫 第14版 : 跑腿 第15版 : 楚动 第16版 : 中秋笔会 第18版 : 文娱 第19版 : 体育 第2版 : 要闻 第20版 : 国内 第21版 : 国际 第22版 : 影集 第23版 : 书香 第24版 : 访谈 第3版 : 关注 第4版 : 调查 第5版 : 人物 第6版 : 焦点 第7版 : 评论 第8版 : 现场 第9版 : 荆楚 · 民族大道将成开学季“首堵” · 硚口法官借新洲法庭开庭断案 · 图文：独腿女孩刘文君传奇 · 双节票贩花招多铁警欢迎您举报 10 街巷 2016.9.12 星期一 包工头涉嫌犯罪在新洲羁押 又因欠薪在硚口被起诉 硚口法官借新洲法庭开庭断案 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者余皓 通讯员东成）务工人员将欠薪的4名包工头告上硚口区法院，不料其中一人因涉嫌犯罪，羁押在新洲看守所。硚口的法官决定，借用新洲区的法庭审理此案。

王某、刘某、夏某、冯某等4人分别来自新洲和黄冈等地，都是包工头，联合承包了河南罗山县一工程。工程完工后，王某等欠夏师傅所带班组30万元劳务款未付清，于去年2月13日打了欠条。但此后，夏师傅追讨欠款时，被以各种理由拒绝。

今年4月，夏师傅将包工头4人一并告上硚口区法院。王某、夏某到庭应诉，冯某经多次传唤拒不到庭，刘某则因涉嫌犯罪被羁押在新洲区看守所。

考虑到将刘某提至硚口有诸多不便，主审法官黄烈平决定，借用新洲区法院的法庭审理此案。6月29日，在新洲区法院法警押解下，刘某和他人一并到该院应诉。

法庭上，王某等人称，他们确实欠夏某的劳务费，但具体数额不清。30万元欠条，是在夏师傅妻子以跳楼相威胁下被迫打的，不算数。法院认为，王某等人称欠条系被胁迫后写的，但其均未提供报警记录或其他相关证据，故该答辩意见不予采纳。遂判决，由王某等4人共同偿还夏师傅30万元。

9月9日，心怀感激的夏师傅将一面写有“农民工的守护神”的锦旗，送至硚口区法院。

虽然冯某没到庭，但黄烈平称，这不影响该案在判决生效后的强制执行，夏某的债权能得到法律保障。





