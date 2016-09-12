查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第10版 街巷 ·民族大道将成开学季“首堵” ·硚口法官借新洲法庭开庭断案 ·图文：独腿女孩刘文君传奇 ·双节票贩花招多铁警欢迎您举报 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 街巷 第11版 : 养生 第12版 : 经济 第13版 : 教卫 第14版 : 跑腿 第15版 : 楚动 第16版 : 中秋笔会 第18版 : 文娱 第19版 : 体育 第2版 : 要闻 第20版 : 国内 第21版 : 国际 第22版 : 影集 第23版 : 书香 第24版 : 访谈 第3版 : 关注 第4版 : 调查 第5版 : 人物 第6版 : 焦点 第7版 : 评论 第8版 : 现场 第9版 : 荆楚 · 民族大道将成开学季“首堵” · 硚口法官借新洲法庭开庭断案 · 图文：独腿女孩刘文君传奇 · 双节票贩花招多铁警欢迎您举报 10 街巷 2016.9.12 星期一 民族大道将成开学季“首堵” 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者吴昌华 通讯员李佳 张勇）昨日，武汉交管部门发布三镇交通警情，预计本周民族大道拥堵指数排名全市第一。建议相关车主合理规划线路或错峰出行，留足出行时间。

交管部门预计，受高校开学影响，本周交通仍将高位运行。既是进出城重要通道，周边又有多个高校的民族大道，本周拥堵程度将最为突出，该路段进城方向拥堵程度或将跃升至全市第一，出城方向也高居第三。

预计本周10条最堵路段排名依次是：民族大道（由南向北）、珞狮路（文治街至街道口）、民族大道（由北向南）、光谷大道（雄楚大道至珞喻路）、珞喻路（由西向东）、大学园路（由南向北）、关山大道（由南向北）、珞狮路辅路（由南向北）、唐家墩路（姑嫂树路至新华路）、书城路（由南向北）。

本周新增影响交通的事件有：9月17日至12月16日，汉施公路新河大桥将进行施工；9月16日至11月15日，中山大道（一元路至武胜路）沿线路口将进行管线、路面换板施工。这两处路段，建议司机朋友绕行。





