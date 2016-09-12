民族大道将成开学季“首堵”硚口法官借新洲法庭开庭断案图文：独腿女孩刘文君传奇双节票贩花招多铁警欢迎您举报
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 第10版 街巷
·民族大道将成开学季“首堵”
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楚天都市报电子版
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10 街巷 2016.9.12 星期一
民族大道将成开学季“首堵”
    楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者吴昌华 通讯员李佳 张勇）昨日，武汉交管部门发布三镇交通警情，预计本周民族大道拥堵指数排名全市第一。建议相关车主合理规划线路或错峰出行，留足出行时间。
    交管部门预计，受高校开学影响，本周交通仍将高位运行。既是进出城重要通道，周边又有多个高校的民族大道，本周拥堵程度将最为突出，该路段进城方向拥堵程度或将跃升至全市第一，出城方向也高居第三。
    预计本周10条最堵路段排名依次是：民族大道（由南向北）、珞狮路（文治街至街道口）、民族大道（由北向南）、光谷大道（雄楚大道至珞喻路）、珞喻路（由西向东）、大学园路（由南向北）、关山大道（由南向北）、珞狮路辅路（由南向北）、唐家墩路（姑嫂树路至新华路）、书城路（由南向北）。
    本周新增影响交通的事件有：9月17日至12月16日，汉施公路新河大桥将进行施工；9月16日至11月15日，中山大道（一元路至武胜路）沿线路口将进行管线、路面换板施工。这两处路段，建议司机朋友绕行。


 