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 第9版 荆楚
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楚天都市报电子版
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9 荆楚 2016.9.12 星期一
图文：钟祥凯德希望小学举办授牌仪式
    楚天都市报讯 图为：凯德员工及志愿者给希望小学的孩子们送来新书包

    楚天都市报讯（记者魏铼）9日，凯德集团在中国的第25座希望小学——钟祥市凯德希望小学正式举办授牌仪式。当天，凯德商用华中和东北区总经理袁嘉骅、湖北省青少年发展基金会副秘书长谢国华，以及三十余名志愿者和该校200余名师生共同见证了这一时刻。
    袁嘉骅表示，凯德在发展业务的同时，一直热心公益事业，为需要关爱的孩子们提供物质和精神上的帮助，努力将正能量传递给更多企业和社会公众。
    作为中国领先的房地产外企，凯德集团始终积极践行企业社会责任。为改变贫困地区孩子们的学习环境，凯德中国希望基金在中国援建凯德希望小学，截至目前，已经建成25所，为超过1万名儿童提供或改善教学环境。
    据悉，凯德集团于2005年特设专属公益基金——凯德希望基金，将集团每年净利润的千分之五投入0-16周岁弱势儿童的健康、教育和生活重建项目。成立于2011年的凯德中国希望基金是凯德希望基金在华设立的分支。


   