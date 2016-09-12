查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第8版 现场 ·图文：道观河边千棵意杨被啃秃 ·图文：它不喜欢江水 请勿随意放生 ·事主说：你最对不起的是女儿 ·失主发红包感谢河南好心人 ·两名女生夜宿酒店 自称手机钱财被盗 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 街巷 第11版 : 养生 第12版 : 经济 第13版 : 教卫 第14版 : 跑腿 第15版 : 楚动 第16版 : 中秋笔会 第18版 : 文娱 第19版 : 体育 第2版 : 要闻 第20版 : 国内 第21版 : 国际 第22版 : 影集 第23版 : 书香 第24版 : 访谈 第3版 : 关注 第4版 : 调查 第5版 : 人物 第6版 : 焦点 第7版 : 评论 第8版 : 现场 第9版 : 荆楚 · 图文：道观河边千棵意杨被啃秃 · 图文：它不喜欢江水 请勿随意放 · 事主说：你最对不起的是女儿 · 失主发红包感谢河南好心人 · 两名女生夜宿酒店 自称手机钱财 8 现场 2016.9.12 星期一 两名女生夜宿酒店 自称手机钱财被盗 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者刘毅）昨日，21岁的女大学生范同学诉称，她和好友一同入住武昌一家连锁酒店，半夜发现财物被盗。

小范说，她在武汉上大学，好友小黄在宁波上大学，9日一起从宜昌到武汉。因小黄要在梅苑路乘机场大巴，她们当晚就住在了梅苑路上的城市快捷连锁酒店，两人一直聊天到前日凌晨2时左右才睡觉。

凌晨4点半左右，小黄突然醒了，说自己的苹果手机找不到了。小范拨打发现，手机无法接通。两人随后一检查，发现她们的钱包也都被翻动过，总共四五百元现金没有了。二人赶紧和酒店值班人员联系，随后报警。

小范说，她们调看酒店的监控视频发现，她们所住的房间是监控的死角。由于房间在6楼，门锁也没有撬动的痕迹，她们怀疑小偷是用房卡直接进来的。

昨日上午，楚天都市报记者来到事发的酒店。店方负责人周女士表示，酒店监控未显示异常情况，且当时保安有正常巡楼，也没有发现不正常。

目前，武昌警方已经介入调查。





