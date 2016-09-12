图文：道观河边千棵意杨被啃秃图文：它不喜欢江水 请勿随意放生事主说：你最对不起的是女儿失主发红包感谢河南好心人两名女生夜宿酒店 自称手机钱财被盗
查看本版大图 上一版 下一版     版面概览
 第8版 现场
·图文：道观河边千棵意杨被啃秃
·图文：它不喜欢江水 请勿随意放生
·事主说：你最对不起的是女儿
·失主发红包感谢河南好心人
·两名女生夜宿酒店 自称手机钱财被盗
楚天都市报电子版
----  
 
8 现场 2016.9.12 星期一
两名女生夜宿酒店 自称手机钱财被盗
    楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者刘毅）昨日，21岁的女大学生范同学诉称，她和好友一同入住武昌一家连锁酒店，半夜发现财物被盗。
    小范说，她在武汉上大学，好友小黄在宁波上大学，9日一起从宜昌到武汉。因小黄要在梅苑路乘机场大巴，她们当晚就住在了梅苑路上的城市快捷连锁酒店，两人一直聊天到前日凌晨2时左右才睡觉。
    凌晨4点半左右，小黄突然醒了，说自己的苹果手机找不到了。小范拨打发现，手机无法接通。两人随后一检查，发现她们的钱包也都被翻动过，总共四五百元现金没有了。二人赶紧和酒店值班人员联系，随后报警。
    小范说，她们调看酒店的监控视频发现，她们所住的房间是监控的死角。由于房间在6楼，门锁也没有撬动的痕迹，她们怀疑小偷是用房卡直接进来的。
    昨日上午，楚天都市报记者来到事发的酒店。店方负责人周女士表示，酒店监控未显示异常情况，且当时保安有正常巡楼，也没有发现不正常。
    目前，武昌警方已经介入调查。


   