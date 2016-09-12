查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第8版 现场 ·图文：道观河边千棵意杨被啃秃 ·图文：它不喜欢江水 请勿随意放生 ·事主说：你最对不起的是女儿 ·失主发红包感谢河南好心人 ·两名女生夜宿酒店 自称手机钱财被盗 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 街巷 第11版 : 养生 第12版 : 经济 第13版 : 教卫 第14版 : 跑腿 第15版 : 楚动 第16版 : 中秋笔会 第18版 : 文娱 第19版 : 体育 第2版 : 要闻 第20版 : 国内 第21版 : 国际 第22版 : 影集 第23版 : 书香 第24版 : 访谈 第3版 : 关注 第4版 : 调查 第5版 : 人物 第6版 : 焦点 第7版 : 评论 第8版 : 现场 第9版 : 荆楚 · 图文：道观河边千棵意杨被啃秃 · 图文：它不喜欢江水 请勿随意放 · 事主说：你最对不起的是女儿 · 失主发红包感谢河南好心人 · 两名女生夜宿酒店 自称手机钱财 8 现场 2016.9.12 星期一 母亲教唆3岁女儿偷包 被抓后向事主说对不起 事主说：你最对不起的是女儿 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者满达）大学生周末在商场做兼职，背包被人偷走，行窃的竟是一名母亲和她3岁的女儿。“孩子那么小，这个母亲对得起她吗？”昨日，虽然包已找回，但当事人沈同学的心情仍不能平复。

沈同学就读于汉阳一所高校，周末在一教育培训机构做兼职。前日上午，他和同事来到菱角湖万达广场2楼一电玩城做宣传推广，将随身携带的黑色双肩包放在门口的展台底下。中午12点左右，因忙着给电玩城内的小朋友发放气球，沈同学离开了展台，等他回来时，发现包不见了。

沈同学请电玩城工作人员调取了监控录像，发现竟然是一名女子让一个女童偷的。“包里面只有墨镜、移动电源、本子和笔，没特别值钱的东西。看到大人利用小孩做这种事，我难以接受。”沈同学打电话报了警。

记者通过监控录像看到，12点5分左右，一名中年女子拖着购物包走来。她凑到展台后面看了一下，随后将一名3岁左右的小女孩带到展台旁，徘徊了10多秒钟。过了一阵，她将小女孩引到展台旁边，自己往大门口走，女孩随即将展台下的双肩包提起来，抱着走到大门口。女子接过包，背在肩上，二人一起离开。

前日下午5点多，沈同学已准备回家，视频中的女子和小孩竟再次出现在电玩城。工作人员发现后将她拦住，并通知了沈同学，民警闻讯也赶到现场。该女子承认偷包，她说自己是外地人，租住在商场附近的民房，主要靠丈夫打工维持生计。沈同学和民警随后跟着该女子来到出租屋，取回了失物。“她一个劲地跟我说对不起，我对她说，你最对不起的是自己的女儿。”沈同学说，看到女孩那么小，他也不忍心再追究。民警也对女子进行了批评教育。





