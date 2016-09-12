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·中信银行：集团协同作战带来多个业务新增长点
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中信银行：集团协同作战带来多个
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微观点
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评论
2016.9.12 星期一
微观点
楚天都市报讯 过去存在一些“定制”和“专供”产品，市场上没有同样的型号，容易借此回避与市场价格的比较，导致采购价格虚高。
——2015年全国政府采购规模首次突破2万亿元，近日财政部有关负责人介绍，政府采购产品须是市场可买、价格可比、耗材通用，拒绝“特供”
社会上对电子竞技的偏见很难短时间内消除，加上就业前景还不明朗，高等职业学校在专业设置上要避免一哄而上。
——近日，教育部公布了2016年度的13个增补专业，其中“电子竞技运动与管理”专业包含在内，但对于该专业的发展前景，业内人士建议还需综合考量，理性看待
博物馆也鼓励观众尽量多地把文物信息带走，带给自己家人、带到朋友圈。
——日前，北京故宫博物院院长单霁翔表示，故宫鼓励在不伤害文物的前提下拍照
这些单位为何敢触犯法律红线？不敢公开的背后是否存在乱花钱的猫腻儿？
——财政部最近通报了关于地方预决算公开情况的专项检查结果，点名批评福建、山东、贵州等多省份部分预算单位，未按规定公开部门预决算报告。新华社11日对此发表观点，呼吁对踩预算法红线者要深究