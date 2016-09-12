查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第7版 评论 ·大冶石匠群体背后的群星效应 ·开高档车住保障房真治不了吗 ·中信银行：集团协同作战带来多个业务新增长点 ·微观点 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 街巷 第11版 : 养生 第12版 : 经济 第13版 : 教卫 第14版 : 跑腿 第15版 : 楚动 第16版 : 中秋笔会 第18版 : 文娱 第19版 : 体育 第2版 : 要闻 第20版 : 国内 第21版 : 国际 第22版 : 影集 第23版 : 书香 第24版 : 访谈 第3版 : 关注 第4版 : 调查 第5版 : 人物 第6版 : 焦点 第7版 : 评论 第8版 : 现场 第9版 : 荆楚 · 大冶石匠群体背后的群星效应 · 开高档车住保障房真治不了吗 · 中信银行：集团协同作战带来多个 · 微观点 7 评论 2016.9.12 星期一 微观点 楚天都市报讯 过去存在一些“定制”和“专供”产品，市场上没有同样的型号，容易借此回避与市场价格的比较，导致采购价格虚高。

——2015年全国政府采购规模首次突破2万亿元，近日财政部有关负责人介绍，政府采购产品须是市场可买、价格可比、耗材通用，拒绝“特供”

社会上对电子竞技的偏见很难短时间内消除，加上就业前景还不明朗，高等职业学校在专业设置上要避免一哄而上。

——近日，教育部公布了2016年度的13个增补专业，其中“电子竞技运动与管理”专业包含在内，但对于该专业的发展前景，业内人士建议还需综合考量，理性看待

博物馆也鼓励观众尽量多地把文物信息带走，带给自己家人、带到朋友圈。

——日前，北京故宫博物院院长单霁翔表示，故宫鼓励在不伤害文物的前提下拍照

这些单位为何敢触犯法律红线？不敢公开的背后是否存在乱花钱的猫腻儿？

——财政部最近通报了关于地方预决算公开情况的专项检查结果，点名批评福建、山东、贵州等多省份部分预算单位，未按规定公开部门预决算报告。新华社11日对此发表观点，呼吁对踩预算法红线者要深究





